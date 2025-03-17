澳新銀行表示，將中國2025年的GDP預測從4.3%上調至4.8%，將2026年的GDP預測從4.0%上調至4.5%。前兩個月的經濟數據顯示，在第四季看到的正面動能仍在延續。預計上半年GDP增速將保持在5%以上，取決於3月和上半年剩餘時間的經濟表現。對美國關稅和美國經濟前景的影響保持警惕。
澳新指，最薄弱的環節仍然是服務業，這對就業造成壓力。2月城鎮失業率升至5.4%。財政資源將更多地分配給能夠創造更多就業機會的政策領域，包括對私部門的支持。
澳新又表示，歡迎昨天宣布的30項促消費措施。當局目前已明確表示支持股市。
另外，彭博社報道，ING將中國2025年GDP增長預測從4.6%上調至4.7%，中國在兩會期間設定的經濟目標表明了對穩定需求的信心。ING表示，仍然存在巨大不確定性，但認為從目前的新預測來看，上行和下行風險大致平衡。
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