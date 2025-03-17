麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，中國今早公布的1至2月經濟數據好過預期，預計2025年第一季GDP增長率為5至5.5%。儘管如此，增長勢頭較2024年第四季放緩，顯示未來幾個月將需要採取更多刺激措施。
報告指，雖然兩會將經濟增長預測為5%左右，市場亦因而上調預測，但經濟尚未脫離困境。近年來，中國經濟往往第一季表現優異，第二、三季表現令人失望，第四季再次表現優異。今天的數據以及最近的住房數據表明增長勢頭已經放緩，如1至2月新屋銷售面積較去年同期下降5%，銷售額較去年同期下降3%；新屋動工由第四季的跌25%，進一步跌至30%等。
報告指，中國將於4月16日公布2025年第一季的GDP數據，屆時，政府將對中國經濟狀況以及近期關稅上調的影響有更好的了解，如果有必要，他們可能會宣布進一步的政策行動，包括減息和樓市支持措施。
報告指，勞動市場、信貸需求持續疲軟，導致通貨緊縮壓力依然存在，預計第一季將成為連續第9季出現通縮，這是自1993年有資料可查以來持續時間最長的一次。
其他報道
德林控股戰略投資YTME1.7億美元 YTME去年購鄭志剛C資本
恒指半日升316點 科指跌0.03% 新奧升6% 理想跌6%
中國鐵塔去年多賺一成 末期息0.30796人幣 全年派息增11.5%