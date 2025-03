有「股壇長毛」之稱的David Webb,於其財經數據庫網頁Webb-site.com更新貼文表示,作為對公眾利益的最後禮物,將他自身開發的軟件,放於線上程式碼雲端託管平台GitHub,讓任何有興趣的人士繼續使用。但他不會允許任何人經營其網頁Webb-site,因不想有被人利用去為賺點撃、利用虛幣去詐騙(crypto-scams)等一些他不贊同的事情,表示其編輯部分必須與隨他一起離去(The editorial side of it has to die with me)。