有「股壇長毛」之稱的David Webb，於其財經數據庫網頁Webb-site.com更新貼文表示，作為對公眾利益的最後禮物，將他自身開發的軟件，放於線上程式碼雲端託管平台GitHub，讓任何有興趣的人士繼續使用。但他不會允許任何人經營其網頁Webb-site，因不想有被人利用去為賺點撃、利用虛幣去詐騙（crypto-scams）等一些他不贊同的事情，表示其編輯部分必須與隨他一起離去（The editorial side of it has to die with me）。
Webb表示，希望有至少一個公共利益實體，能夠明白到繼續收集資料，將其數擬免費提供的好處。
他續稱，於他將軟件程式碼放於GitHub之前，需要清理一些未曾公開的內部數據，並希望於健康情况許可之下，於下月完成首批清理工作。他表示，他收到了近100多份請求及提議，希望能夠推進Webb-site.com報告及其Webb-site資料庫的發展。
David Webb又表示，自他2月份公告以來，收到四方八面的祝福及致敬，當中有些訊息令他感動得流淚，亦令他相信自己自1998年以來「做對了一些事情」。
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