Webb表示，希望有至少一個公共利益實體，能夠明白到繼續收集資料，將其數擬免費提供的好處。

他續稱，於他將軟件程式碼放於GitHub之前，需要清理一些未曾公開的內部數據，並希望於健康情况許可之下，於下月完成首批清理工作。他表示，他收到了近100多份請求及提議，希望能夠推進Webb-site.com報告及其Webb-site資料庫的發展。

David Webb又表示，自他2月份公告以來，收到四方八面的祝福及致敬，當中有些訊息令他感動得流淚，亦令他相信自己自1998年以來「做對了一些事情」。

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