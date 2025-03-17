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港商黃浩傳伙美港新財團組建電影基金 規模最少逾1億美元

有接近新加坡基金界消息指，香港商人黃浩將牽頭一個美國、香港及新加坡成立的電影基金，據稱涉及投資會超過1億美元，亦有消息指，規模約近10億港元。當中的合作伙伴包括環球性及日本三大影業集團之一。

據稱，該基金將分階段性進行投資，當中包由美、日、港合作的國際級電影，亦包括支持香港電影缾場，打算投資2至3部大型製作電影。另接近黃浩的消息人士對本報指，有關基金的成立及具體計劃，將於隨後陸續曝光。

這是黃浩較早前陸續將手上紙媒脫手後，另一新的動作。接近黃浩的消息人士指，黃浩將在該基金有份參與投資，亦會是該基金的主持人。了解今次籌組電影基金事宜的新加坡基金發言人指，黃浩儘管覺得，未來電影業的投資金額雖然不少，但是他除了認為新穎題材及大型投資的項目皆有盈利之外，更看好電影票房以外周邊產品的前途，並認為投資電影就是培植IP（知識產權）最好的市場。由IP再開發如短視頻、線上遊戲、動畫等數不盡的二次元商機，相信很會得到金融市場垂青。

據了解，黃浩早年已涉足電影事業，他於20多年前於新加坡政府旗下新傳媒集團當總經理期間，當時新傳媒集團就投資了《無間道》二、《見鬼》及《向左走向右走》等。黃在2000年已居於幕後，亦策劃及投資了亞太區數部電影。

 