美股上升，以及中國承諾採取更多措施重振消費，加上今早內地公布首兩月經濟數據均勝預期，推動市場風險偏好升溫，亞股普遍上升，恒指、國指、上證、深成上升，科指、滬深300下跌。恒指、國指創一周高。美期下跌，因美國財長斯貝森特對市場近期的下跌，認為屬正常回調。恒指、國指升兩日，三大指數則齊轉陰燭。內需、金融、資源股上升，車股、科技股下跌。
大市成交減少15%，至2448億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）跌18.88%，佔香港市場成交額減至22.38%，連續第6日高於20%，但北水淨流入104.83億元，較上日增加141.18%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。恒指波幅縮至275點，是1月28日後最窄。
恒指今早高開266點，高位升392點，低位升117點，高低波幅275點。上升股份比例為41.19%，下跌為29.12%，無升跌為29.68%。
恒指收市升185點或0.77%，報24145點，大市成交金額2448億元，較上日減少15.76%，是3月13日2338.33億元成交後最少；國指升50點或0.57%，報8928點。恒生科技指數收報5872點，跌0.14%。
藍籌股成交金額1187.09億元，佔大市成交48.49%；科指成份股成交金額699.51億元，佔大市成交28.57%；國指成份股成交金額989.26億元，佔大市成交40.41%。
24隻雙櫃台股，總成交1.51億元人民幣，相當於約1.62億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.32%，至189.64億元，佔大市成交7.74%。牛熊證成交金額66.69億元，減少38.32%；窩輪成交金額122.95億元，增加27.39%。
藍籌54隻升，27隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升8.03%，收報58.55元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌7.16%，收報105.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報55.8元，升3.62%；跌幅最大的是理想（2015）收報105.1元，跌7.16%。
恒指續高於10天線(23787.11點)。科指曾跌穿10天線(5859.92點)，下試20天線(5784.85點)。
北水南下合計淨流入104.83億元，較上日增加141.18%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入465.07億元，對上一次連續4日淨流入是3月10日。北水本月累計流入1076.46億元，按月減少29.54%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1095.94億元，較上日減18.88%，佔香港市場成交額由上日的23.24%減至22.38%。
恒指曾升最多1.64%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見24352.47點，是3月7日24669.62點後最高。今日收市報24145.57點，是3月7日後收市新高，當日報24231.3點。連升2日，累計升682.92點，對上一次連升2日是3月6日。第1日陰燭。
科指曾升最多1.07%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3%。高見5943.6點，是3月12日6075.31點後最高。科指曾跌最多1%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見5822.02點，是3月14日5714.6點後最低。今日收市報5872.81點，是3月13日後收市新低，當日報5747.77點。第1日陰燭。
國指曾升最多1.28%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見8991.91點，是3月7日9083.51點後最高。今日收市報8928.45點，是3月6日後收市新高，當日報8938.09點。連升2日，累計升287.84點，對上一次連升2日是3月6日。第1日陰燭。
美團（3690）旗下Keeta澄清未有上調商戶佣金。收報175.1元，升0.98%。
華潤建材（1313）：今年穩利潤、穩價格、穩份額。收報1.88元，升8.05%。
中國宏橋（1378）：全年鋁價或穩中有升 關稅對營運影響小。創上市新高，見16.18元，收報15.1元，升0.27%。
德林控股（1709）戰略投資YTME1.7億美元 YTME去年購鄭志剛C資本。收報4.14元，跌0.24%。
丘鈦科技（1478）去年多賺2.41倍 息10仙。收報7.63元，升2.01%。
中國建築興業（0830）去年純利增12% 末期息0.028元。見52周低1.58元，收報1.63元，無升跌。
中國鐵塔（0788）去年多賺一成 末期息0.30796人幣 全年派息增11.5%。收報12.24元，跌0.16%。
比亞迪（1211）將舉行發布會 創兩周高。收報385.6元，跌0.05%。
中海外（0688）收報14.82元，升0.68%。
龍湖（0960）收報10.94元，升0.37%。
華潤置地（1109）收報26.85元，升1.51%。
合景泰富（1813）收報0.39元，升1.3%。
綠城中國（3900）創52周高，見13.6元，收報13.42元，升4.84%。
萬科（2202）收報6.13元，升0.16%。
融創（1918）收報1.88元，無升跌。
龍光地產（3380）收報1.03元，升1.98%。
世茂集團（0813）收報1.06元，無升跌。
雅居樂（3383）收報0.63元，升1.61%。
奧園（3883）收報0.209元，升0.97%。
旭輝（0884）收報0.28元，升3.7%。
富力（2777）收報1.27元，升0.79%。
遠洋集團（3377）收報0.248元，升1.64%。
碧桂園（2007）收報0.55元，升5.77%。
晶片股
中芯國際（0981）收報49.55元，跌1.88%。
華虹半導體（1347）收報37.8元，升1.07%。
ASMPT（0522）收報58.35元，升2.1%。
安踏（2020）收報99.15元，跌0.75%。
海底撈（6862）收報17.74元，升1.95%。
周大福（1929）收報9.74元，升4.62%。
百威亞太（1876）收報9.39元，升3.53%。
蒙牛（2319）收報19.86元，升0.3%。
農夫山泉（9633）收報38.3元，升0.66%。
頤海國際（1579）收報15.8元，升4.77%。
李寧（2331）收報18.98元，升3.49%。
名創優品（9896）收報41.45元，升2.73%。
奇富科技（3660）第四季多賺6% 全年增46% 股息0.35美元。創上市新高，見179元，收報172.1元，升7.16%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海石油化學（3983）收報2.16元，升2.86%。
招商局商業房託（1503）收報1.23元，升1.65%。
康哲藥業（0867）收報8.46元，升0.36%。
金蝶（0268）收報15.14元，跌2.82%。
思摩爾國際（6969）收報13.5元，升3.85%。
騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報47.7元，跌2.55%。
VESYNC（2148）收報5.2元，升0.78%。
藥明康德（2359）收報65.45元，升1.47%。
藥師幫（9885）收報6.98元，升0.87%。
越秀房產信託基金（0405）收報0.92元，升1.1%。
艾美疫苗（6660）料全年虧損減少逾85%。創上市新低，見3.49元，收報3.91元，升11.08%。
萬科海外（1036）發盈警 料全年轉蝕5000萬。收報1.64元，升4.46%。
國泰君安海通證券完成換股，更名國泰海通（2611）明開始交易。收報12.02元，跌4.6%。
中石化煉化（2386）去年純利升5.5%至25億元人幣。收報5.63元，跌6.94%。
華晨中國（1114）盈警，料去年少賺約六成。收報2.74元，升2.62%。
百度（9888）發布文心一言4.5及文心大模型X1，免費向用戶開放。收報92.05元，升0.44%。
新濠國際（0200）就新濠影滙減值，料去年最多蝕逾17億元。收報4.28元，升2.64%。
佳兆業美好（2168）發盈喜料扭虧，佳兆業資本則轉蝕。收報1.75元，升0.57%。
茶百道（2555）發盈警，料去年經調整淨利潤跌不超過53.9%。收報9.5元，跌5%。
中國宏橋（1378）去年多賺95%至223億人幣，末期息1.02元增2.5倍。創上市新高，見16.18元，收報15.1元，升0.27%。
港華（1083）：派息比率達四成， 料年內增發5億人幣類REITs。港華去年核心利潤增35%至16億元， 派中期連首派特別息共達19仙。收報3.54元，升7.93%。
內地2月新增人民幣貸款1.01萬億元遜預期。
內銀股
建行（0939）創52周高，見6.93元，收報6.85元，升0.29%。
農行（1288）收報5.02元，升1.21%。
工行（1398）收報5.65元，無升跌。
郵儲行（1658）收報5.25元，升1.35%。
交行（3328）創52周高，見6.95元，收報6.93元，升0.58%。
招行（3968）收報49.45元，跌0.5%。
中行（3988）創52周高，見4.64元，收報4.62元，升0.65%。
和記電訊香港（0215）去年虧轉賺600萬元，客戶數目升17%。收報0.96元，跌2.04%。
Cisco減持瑞斯康集團（1679）至5%以下。收報0.127元，無升跌。
BlackRock減持快手（1024）至5%以下。收報63.5元，跌2.16%。
理想汽車（2015）上季盈利跌38%，預計首季收入跌最多8.7%。收報105.1元，跌7.16%。
香港寬頻（1310）：Twin Holding轉換所持9億票據，持股佔16.3%。收報5.32元，升1.72%。
破頂股包括，中國財險（2328）創上市新高，見14.18元，收報14.16元，升4.58%；阜豐集團（0546）創上市新高，見6.38元，收報6.27元，升1.62%；趣致集團（0917）創上市新高，見113元，收報112元，升5.86%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18元，收報17.32元，升8.25%；藥明合聯（2268）創上市新高，見40.5元，收報40.15元，升3.35%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見179元，收報172.1元，升7.16%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見16.02元，收報15.18元，跌4.41%；九方智投控股（9636）創上市新高，見45.95元，收報45元，升1.12%；衛龍美味（9985）創上市新高，見12.92元，收報12.28元，升4.24%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見132.5元，收報131.3元，升6.66%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見78.4元，收報78.3元，升0.51%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.3元，收報28.2元，升2.55%；德翔海運（2510）創上市新高，見6.49元，收報5.88元，升5.95%；重塑能源（2570）創上市新高，見273元，收報268元，升4.85%；小菜園（0999）創上市新高，見12.24元，收報11.24元，升11.29%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見14.46元，收報14元，無升跌；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見8元，收報7.205元，跌0.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9131.9元，收報9126.8元，跌0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114元，收報1113.5元，升0.06%；價值黃金（3081）創上市新高，見71元，收報70.1元，無升跌；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.74元，收報10.74元，升0.56%；Ａ ＧＸ恒指備兌（3419）創上市新高，見10.89元，收報10.85元，升0.46%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1174.45元，收報1174.45元，升0.01%。
破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見16.18元，收報15.1元，升0.27%；中國財險（2328）創上市新高，見14.18元，收報14.16元，升4.58%；中銀香港（2388）創52周高，見30.45元，收報30.35元，升3.06%；中行（3988）創52周高，見4.64元，收報4.62元，升0.65%；建行（0939）創52周高，見6.93元，收報6.85元，升0.29%；中移動（0941）創52周高，見84.2元，收報83.7元，升0.24%；藥明生物（2269）創52周高，見27.05元，收報26.6元，跌0.19%；康師傅（0322）創52周高，見12.92元，收報12.9元，升2.06%；交行（3328）創52周高，見6.95元，收報6.93元，升0.58%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，玖源集團（0827）低見0.027元，收報0.031元，跌3.13%；創夢天地（1119）低見1.06元，收報1.06元，跌5.36%；廣聯工程控股（1413）低見0.051元，收報0.061元，跌1.61%；璋利國際（1693）低見1.04元，收報1.04元，跌6.31%；帝王實業控股（1950）低見0.073元，收報0.075元，跌16.67%；高視醫療（2407）低見5.74元，收報5.86元，升1.91%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.66元，收報1.71元，跌3.39%；迪信通（6188）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；艾美疫苗（6660）低見3.49元，收報3.91元，升11.08%；瀾滄古茶（6911）低見3.6元，收報3.66元，跌6.15%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.56元，跌4.12%；HYPEBEAST（0150）低見0.162元，收報0.163元，跌2.98%；英皇國際（0163）低見0.196元，收報0.203元，跌0.49%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.78元，收報0.83元，跌1.19%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.74元，升2.78%；梧桐國際（0613）低見0.18元，收報0.18元，跌9.09%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；恒大汽車（0708）低見0.171元，收報0.176元，跌2.22%；中國建築興業（0830）低見1.58元，收報1.63元，無升跌；碧生源（0926）低見1.9元，收報1.93元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，天潔環境（1527）收報1.77元，升66.98%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升58%；成志控股（1741）收報0.08元，升35.59%；加幂科技（8198）創52周高，見1.54元，收報1.52元，升32.17%；益美國際控股（1870）收報0.172元，升31.3%；未來發展控股（1259）收報0.078元，升25.81%；百心安－Ｂ（2185）創52周高，見3.3元，收報3.2元，升25.49%；常達控股（1433）創52周高，見0.112元，收報0.103元，升22.62%；衍匯亞洲（8210）收報0.061元，升22%；聲揚集團（8163）收報0.056元，升21.74%；IDT INT'L（0167）收報1.81元，升19.87%。
下跌異動股，包括，維亮控股（8612）收報0.161元，跌25.81%；中國天化工（0362）停牌；天臣控股（1201）見52周低0.46元，收報0.54元，跌20.59%；毅德國際（1396）收報0.54元，跌19.4%；帝王實業控股（1950）創上市新低，見0.073元，收報0.075元，跌16.67%；博尼控股（1906）收報0.33元，跌16.46%；首控集團（1269）收報0.036元，跌16.28%；百勤油服（2178）收報0.063元，跌16%；滙景控股（9968）收報0.016元，跌15.79%；正味集團（2147）收報0.044元，跌15.38%。
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