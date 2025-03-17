Donaco董事會一致推薦股東支持ASM子公司收購，並認為這符合股東最佳利益。持有該公司42.17%的兩大股東Lee Bug Huy及Lee Bug Tong均贊成是次收購建議。根據今次交易的安排，若所有程序完成，今次交易將於6月18日落實並完成。

Donaco現時在柬埔寨波別經營Star Vegas Resort & Club，亦在越南北部接壤雲南省經營Aristo International Hotel賭場酒店。Donaco指，雖然該公司的業務自疫情後回復穩定，但是受到來自金融上的「風阻」及邊際利潤受壓等因素影響，加上泰國醞釀開賭，料將顯著影響到旗下多個邊界城市賭場酒店的業務。另泰國因應採取行動切斷泰、柬邊境電力，進一步增加營運上面對之複雜性。因此該公司認為，今次出現的機會，料股東之後不會再遇到，因此其認為股東有必要去考慮今次的收購建議。

其他報道

全日沽空金額減18% 南方恒生科技沽空減0.3%

恒指收市升185點 成交減15% 北水流入增至104億

港商黃浩傳伙美港新財團組建電影基金 規模最少逾1億美元

David Webb擬將Webb-site數據庫程式碼放於GiftHub 惟網頁不會保留

Keeta澄清未有上調商戶佣金

麥格理：內地需要採取更多刺激措施

澳新上調中國今年GDP預測至4.8%

滬深三大指數走勢分化 滬指連升兩個交易日

DeepSeek據報禁止部分員工出國旅行

巴郡增持日本5間貿易公司

PAObank推銀行保險服務

華潤建材：今年穩利潤、穩價格、穩份額

中國宏橋：全年鋁價或穩中有升 關稅對營運影響小

德林控股戰略投資YTME1.7億美元 YTME去年購鄭志剛C資本