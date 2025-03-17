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ASM擬出價近2.4億私有化澳洲上市柬國賭場股Donaco

根據澳洲證券交易所最新公告顯示，當地上市的柬埔寨賭場公司Donaco International（澳：DNA）（下稱Donaco），與在Donaco持股12.84%的香港基金Arygle Street Management（ASM）的子公司達成具約束力的計劃實施契據。據此，ASM的子公司擬提出每股4.5澳仙，全面收購Donaco全部股權。按ASM子公司出價，Donaco總估值達5559萬澳元，或約2.74億港元，換言之ASM子公司需出資4845.22萬澳元或約2.39億港元，將Donaco私有化。

Donaco董事會一致推薦股東支持ASM子公司收購，並認為這符合股東最佳利益。持有該公司42.17%的兩大股東Lee Bug Huy及Lee Bug Tong均贊成是次收購建議。根據今次交易的安排，若所有程序完成，今次交易將於6月18日落實並完成。

Donaco現時在柬埔寨波別經營Star Vegas Resort & Club，亦在越南北部接壤雲南省經營Aristo International Hotel賭場酒店。Donaco指，雖然該公司的業務自疫情後回復穩定，但是受到來自金融上的「風阻」及邊際利潤受壓等因素影響，加上泰國醞釀開賭，料將顯著影響到旗下多個邊界城市賭場酒店的業務。另泰國因應採取行動切斷泰、柬邊境電力，進一步增加營運上面對之複雜性。因此該公司認為，今次出現的機會，料股東之後不會再遇到，因此其認為股東有必要去考慮今次的收購建議。

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