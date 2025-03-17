統計處公布，今年1月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌2%及1.7%，商品整體出口價格及進口價格均上升2%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。
出口貨量及價格方面，今年1月與去年同期相比，輸往印度（-22.1%）、中國內地（內地）（-3.6%）及台灣（-2.2%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往美國（12.2%）及越南（65.9%）的整體出口貨量則上升。另外，輸往越南（4.0%）、台灣（4.0%）、美國（2.4%）及內地（1.6%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.2%。
進口貨量及價格方面，期內來自韓國（-25.3%）及內地（-9.0%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自新加坡（2.9%）、台灣（32.1%）及馬來西亞（44.8%）的進口貨量則上升。同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國（8.4%）、馬來西亞（5.3%）、台灣（3.1%）、新加坡（2.1%）及內地（0.3%）。
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