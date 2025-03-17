中電控股（0002）旗下一站式能源基建和能源管理方案商中電源動集團，與內地重型工程機械龍頭企業中聯重科（1157）及善樂國際（香港）今天（3月17日）簽署合作備忘錄，計劃為香港引入首輛五軸重型電動吊臂車，並提供一站式電動重型貨車電池租賃、充電、更換及維修服務，支持綠色運輸，長遠配合港府於2050年前實現碳中和的目標。
最次三方合作，計劃為香港率先引入約80輛五軸重型電動吊臂車。三方更將利用自身在能源管理專業、工程機械，以及物流運輸方面的優勢，探討在港興建可供電動重型貨車充電及更換電池的車場，並提供一站式電池租賃及保養維修等服務，支持運輸物流業界低碳轉型，有關項目預計最快可於今年下半年投入服務。
計劃引入香港的五軸重型電動吊臂車為38噸，主要用作運輸、工程及建築用途。電池充滿電後可行駛約250公里，適合重型貨車作長途運輸之用。客戶只需約一小時便可充電至七成滿，客戶亦可選擇將沒有電的電池直接更換已充滿電的電池，更換時間只需15分鐘，大幅提升電動重型貨車的續航效率。
中電源動集團總裁吳永豪表示：「中電源動致力推動電動車普及化，在香港及內地為電動私家車和商用車輛提供充電服務。是次合作將我們的充電業務拓展至電動重型貨車，是推動香港電動運輸和綠色建造的重要里程碑。我們很高興與內地龍頭企業中聯重科和香港企業善樂合作，引入內地綠色運輸的新質生產力，強強聯手，助力香港綠色轉型。」。中聯重科聯席總裁羅凱表示，作為全球領先的工程機械製造商，中聯重科將加大對新能源市場的投入與布局，打造工程機械現代化產業體系，並以此為基礎打造綠色智慧工地新形態，支撐高質新生態施工工程，推動綠色智能建造革命。
善樂國際（香港）董事總經理蕭振耀表示：「早於2022年，善樂和中電源動展開交流，我們了解香港建築行業在減碳方面有著巨大的發展潛力，雙方遂攜手合作，共同推動香港建築業使用新能源建築機械及重型車輛。通過這種合作方式，我們希望為香港的建築行業邁向更綠色未來及可持續的發展作出貢獻。」
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