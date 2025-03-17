越秀房託指，管理人在不穩定的經濟環境中，為管理財務事宜時有更大靈活性，管理人將下半財年分派比率調整為90%，全年整體分派比率約為96%，本期餘下可分派的資金將用於2025年內投入資本性改造工程或償還部分借款本金等。

公司指出，股息的調整主要是針對今年情況，但實際上去年公司寫字樓的續租情況已有改善，特別是在產品結構優化及每年進行資本性投入，在如國金中心等項目已有明顯提升，亦提升了去化率加快出租。

同時越秀房託公布，會減免管理人費用4000萬元人民幣，減免管理人費用是為了降低經濟環境下行對基 金表現的影響，盡最大努力維護基金單位持有人利益，而且預期經濟的影響及考量到投資者安排，管理人去年已進行多項減免成本的動作，提升效益，今次再主動減免4000萬元管理人費用，將在2025年財報反映。

越秀房託2024年全年收入按年跌2.7%至20.32億元，物業收入淨額按年跌2.1%至14.44億元，除稅後虧損為3.37億元，截至年末的資產負債比率為47.5%，按年跌1.3個百分點。截至去年底的銀行借貸及票據的總體年利率4.16%，按年跌0.58個百分點﹔全年實際平均付息成本率約為4.53%，按年跌0.07個百分點。

集團指，一直在持續置換低成本人民幣貸款，目前人民幣貸款已佔了60%，全年平均付息率4.53%，按年跌0.07個百分點。

據集團公布，核心項目國金中心商業綜合截至去年底的出租率88%，按年微跌0.3個百分點﹔當中甲級寫字樓為85.3%，按年微跌0.4個百分點﹔零售商場出租率98.3%，按年微增0.1個百分點﹔越秀金融大廈截至2024年底的出租率為83.7%，按年跌4.8個百分點﹔武漢物業截至2024年底的出租率為68.4%，按年1.1個百分點。

未來五年及以後，按租賃面積統計，越秀房產基金物業各年到期租約所佔比重分別 為30.1%、26%、22%、10.7%及11.2%；按基本月租統計，各年到期租約所比例分別為28.2%、25.8%、25%、12.4%及8.6%。

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