雅生活（3319）發盈警，料2024年度虧損預期介乎於約32億元至35億元人民幣（下同）之間，2023年度的純利為4.6億元。
集團指，預計虧損增加主要是由於公司充分評估重要客戶面臨的信用情況，出於謹慎性原則，2024年對關聯方及與房地產相關的第三方之貿易及其他應收款項進行了計提減值撥備約39億元至人民幣40億元。計提壞賬撥備不會對公司未來回款產生實質影響，公司也將持續與客戶保持密切溝通，磋商回款措施。
其外，由於公司開展城市服務之非全資附屬公司主動退出部分回款週期過長的項目，從而導致收入及利潤未及預期。出於謹慎性原則，公司已根據香港財務 報告準則對商譽進行減值測試，並根據減值測試結果擬對其中存在減值跡象的 資產，相應計提約2億元至3億元減值撥備。
加上公司重視現金流，主動調整業務結構，汰換部分利潤率較高但回款不佳的項目；受房地產市場持續低迷影響，外延增值服務的收入和利潤顯著下降對公司整體利潤產生影響。
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