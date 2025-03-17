集團指，預計虧損增加主要是由於公司充分評估重要客戶面臨的信用情況，出於謹慎性原則，2024年對關聯方及與房地產相關的第三方之貿易及其他應收款項進行了計提減值撥備約39億元至人民幣40億元。計提壞賬撥備不會對公司未來回款產生實質影響，公司也將持續與客戶保持密切溝通，磋商回款措施。

其外，由於公司開展城市服務之非全資附屬公司主動退出部分回款週期過長的項目，從而導致收入及利潤未及預期。出於謹慎性原則，公司已根據香港財務 報告準則對商譽進行減值測試，並根據減值測試結果擬對其中存在減值跡象的 資產，相應計提約2億元至3億元減值撥備。

加上公司重視現金流，主動調整業務結構，汰換部分利潤率較高但回款不佳的項目；受房地產市場持續低迷影響，外延增值服務的收入和利潤顯著下降對公司整體利潤產生影響。

其他報道

港1月進出口貨量分別下跌1.7%及2%

ASM擬出價近2.4億私有化澳洲上市柬國賭場股Donaco

全日沽空金額減18% 南方恒生科技沽空減0.3%

恒指收市升185點 成交減15% 北水流入增至104億

港商黃浩傳伙美港新財團組建電影基金 規模最少逾1億美元

David Webb擬將Webb-site數據庫程式碼放於GiftHub 惟網頁不會保留

Keeta澄清未有上調商戶佣金

麥格理：內地需要採取更多刺激措施

澳新上調中國今年GDP預測至4.8%

滬深三大指數走勢分化 滬指連升兩個交易日

DeepSeek據報禁止部分員工出國旅行

巴郡增持日本5間貿易公司

PAObank推銀行保險服務

華潤建材：今年穩利潤、穩價格、穩份額

中國宏橋：全年鋁價或穩中有升 關稅對營運影響小

德林控股戰略投資YTME1.7億美元 YTME去年購鄭志剛C資本

丘鈦科技去年多賺2.41倍 息10仙

半日沽空金額減20% 南方恒生科技沽空減13%

中國建築興業去年純利增12% 末期息0.028元

恒指半日升316點 科指跌0.03% 新奧升6% 理想跌6%

中國鐵塔去年多賺一成 末期息0.30796人幣 全年派息增11.5%

富豪Marc Lasry：特朗普政策增不確定性 經濟衰退或難避免

中國據報將安排全球企業CEO下周在北京會見習近平

Forever 21聲請破產

瑞穗：內地經濟數據強勁 支撐市場情緒