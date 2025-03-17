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恒基地產創辦人李兆基今日辭世 享壽97歲

恒基地產（0012）公布，集團創辦人李兆基今日黃昏在家人陪伴下與世長辭，享壽97歲。

人稱「四叔」的李兆基於2019年3月宣布退休，當時恒地發出公告，表示剛滿90歲的李兆基因年事已高，考慮退任主席及總經理，交棒予兩名兒子李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理，主理恒基系總市值逾5000億元的生意王國。

同年5月恒地舉行股東周年大會，李兆基最後一次以主席身份主持大會，吸引不少長情股東捧場。當時四叔除了招待一眾小股東享用點心外，亦向他們大派禮品包，包括有黑色銀包、旅行轉插頭、名牌朱古力及一本《李兆基博士時光印記紀念冊》，既實用又貼心。

李兆基生於廣東順德，其父李介甫曾經營金鋪，他1948年來到香港，曾從事買賣外匯和黃金生意，50年代初曾經轉行經營五金及進出口生意。

李兆基1958年與郭得勝、馮景禧等8人合資創辦永業企業公司，經營地產生意，至1963年，再與郭得勝、馮景禧另組新鴻基地產（0016），李兆基就擔任董事局副主席及公司總經理，三人更合稱為「三劍俠」。不過到1972年新地上市時，三人就分道揚鑣，李兆基辭去新鴻基總經理，只留任副主席一職。1973年香港股災，李兆基趁機購入大量土地及舊樓，2年後就成立恒基兆業，1981年恒地（0012）成功上市。

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