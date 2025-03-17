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李兆基一度獲封「香港巴菲特」 金融海嘯後笑稱自己「冒牌股神」

恒基兆業地產（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基今日去世，享壽97歲。回顧四叔的一生，相信不少財經版讀者最記得的唔係四叔的發達史，而係佢「亞洲股神」同「香港巴菲特」的聲號！

事源四叔向來投資有道，更不時以私人名義投資新聞。在2004年尾李兆基索性成立「兆基財經企業」，成立時資產已達500億港元，親自掌舵兆基財經企業的投資大方向。

而在短短兩年間，即2006年他接受訪問時透露，兆基財經企業的資產已由500億元翻倍至1,000億元，令其獲得「亞洲股神」的封號！

在2008年金融海嘯前，兆基財經的資產值曾高逾2,000億元，即使當時風高浪急，港股恒指一度急挫逾1,200點時，四叔曾透露單日動用20億元購入多隻股份，似乎未驚過，仲向記者傳授心得，指「每人都驚慌，就是自己買最多貨的時候，因為自己並不害怕」。

最終金融海嘯震力過猛，恒指跌至近一萬點時，兆基財經資產亦難倖免於難，資產據講「唔見近一半」，令四叔曾指自己「睇錯市」，笑稱自己是「冒牌股神」。

不過，港股始終係四叔的遊樂場，他曾公開表示願望是恒指升至三萬點，就會每年捐出10億元作慈善用途。而恒指在2017年11月升破3萬點時，李兆基亦即公布兌現承諾，捐出10億元行善。

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