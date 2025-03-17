以下為訃告全文：

恒基兆業地產有限公司沉痛宣佈集團創辦人李兆基大紫荊勳賢，痛於今天黃昏 (公曆二零二五年三月十七日)，在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽九十七歲。

李兆基博士是傑出的商界領袖，德望昭著，長袖善舞，曾任恒基兆業地產有限公司，香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司主席，新鴻基地產有限公司副主席、東亞銀行、香港小輪集團有限公司及仁安醫院董事、特區首屆籌委會暨推選委員會委員及順德聯誼總會首席榮譽會長等。李博士於一九九六年獲美國「福布斯」雜誌評為全球富豪榜排名第四位，一時傳為佳話，被譽為華人之光。

李博士心繫家園，熱衷教育，關懷菁莪，獲中外教育機構頒授榮譽學位等榮銜無數，包括北京大學、清華大學及復旦大學名譽校董、香港大學名譽法學博士、香港中文大學榮譽院士、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港都會大學、澳門東亞大學等榮譽工商管理博士、英國牛津大學華頓學院榮譽院士及法國政府藝術文學騎士勳章等。

李博士於一九八二年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，影響深遠，學員在領導崗位均發揮重要作用。李博士同時捐獻立竿見影的大型培訓項目，如「千名中西部大學校長海外研修計劃」及「溫暖工程百萬農民及萬名鄉村醫生培訓計劃」，多年來獲得國家及國內各市政府的表彰，獲頒北京、廣州及佛山等市的榮譽市民稱號，並獲國務院港澳辦公室任命為港事顧問，及獲選為香港明天更好基金信託人委員會委員。

李博士通過「李兆基基金」，數十年來扶危濟困，並著重教育，大力匡助內地、香港及海外大學及中學，完善教學設施及設立獎學金等，以收一傳十、十傳百之效，歷年捐款數以十億元計。

在李博士的大力推動下，集團各成員公司均重視「以人為本」的文化，同時致力於可持續發展。集團關注公益及愛護地球的理念，深獲社會各界的好評，近年獲獎無數。集團的義工服務社會時數，長期高踞本港榜首，對少數族裔及貧困人士，集團都作出全方位的支持。

李博士出生於廣東省順德市，自幼聰敏過人，少年時來港，白手興家，創立恒基兆業地產集團。李博士宅心仁厚，樂善好施，對慈善事業不遺餘力，深獲社會各界的推崇。李博士處事公正，推己及人，時常以身作則，嘉言惠行，深受員工愛戴，現今哲人其萎，同寅深感痛惜，但李博士的典範，仍將碩德貽徽，道範長存，永遠留在我們的心中！

李博士出殯儀式的舉行日期，一俟家族安排妥當後，將會另行公佈。

恒基集團 :

恒基兆業地產有限公司

香港中華煤氣有限公司

港華智慧能源有限公司

美麗華酒店企業有限公司

香港小輪集團有限公司

恒基兆業發展有限公司

仁安醫院

敬輓

相關報道

李兆基一度獲封「香港巴菲特」 金融海嘯後笑稱自己「冒牌股神」

恒基地產創辦人李兆基今日辭世 享壽97歲