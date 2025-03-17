「四叔」最為人津津樂道是對待員工及股東均不薄。每逢家有喜事，都會派大利是給員工。2006李家誠與李徐子淇結婚，四叔已向員工每人派1萬元利是，成為一時佳話；翌年李家誠與李徐子淇的大女兒李晞彤出世，首次做爺爺的「四叔」再派每名員工萬元利是。

2010年，李家傑當爸爸，一次過抱三個男孫的「四叔」再派萬元利是予員工。2011年，李徐子淇誕下第一個兒子李俊熹，「四叔」又再派萬元利是。之後李家誠與李徐子淇誕下四子李建熹，「四叔」又再大派1萬元利是。

「四叔」對股東亦出名慷慨。最為人津津樂道是旗下中華煤氣（0003）以往基乎年年派紅股。資料顯示，2010年至2021年，煤氣每年都有派送紅股；其中2010年至2019年，向股東「十送一紅股」；2020年及2021年，就向股東「二十送一紅股」。不過，自2021年後，煤氣就沒有再向股東派送紅股，只有股息。

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