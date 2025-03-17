記者用一個多小時，跟四叔談過股市、樓市及初歸新抱徐子淇之後，準備收拾東西離開，記者留意到四叔仍拿着早已寫好的訪問內容重點在細看，隨即問他有沒有甚麼東西想補充，出乎意料地，他開始娓娓道出對亡友的懷念。

「我們八位朋友在五十年代合組永業，其中七位已經不在了。在永業之後，其中三位做得最好的，出來搞新鴻基，有兩位現在也不在了。」邊說，他邊在記者的筆記簿上，畫上大家都很熟悉的新鴻基地產（SHK）的標誌。

他當時說：「現時我去打波（高球），出來（市區）時見到（一些樓宇有）這個標誌，都會想起他們。」接着他又在筆記簿上寫上：「夕陽無限好，祇是近黃昏」十個字。

這名億萬富豪在記者面前突然感觸起來。記者連忙說：「你身體還很好呢。」他說：「你們這麼後生，不會明白的了，當你的同學、同事都不在時，你就明了……所以我經常對自己說，不用那麼緊張了，看化些吧。」跟着他說，從古書中看到這句：「心地光明，吉神自為之呵護」（出自《幼學瓊林》之釋道），成為了他的座右銘。

李兆基與同為新鴻基創辦人的郭得勝及馮景禧，連同胡兆熾、黃少軒、戚宗煌、呂賢藻及郭錦濤，在1958年組成永業，合資經營地產。至1963年，李、郭、馮三人另組新鴻基，成為著名的「三劍俠」。

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