經合組織(OECD)下調全球展望，預計今年全球經濟增速將放緩至3.1%，美國明年GDP增速降至1.6%。美國零售增長弱於預期，1月份數據被下修，加劇外界對消費支出的擔憂。特朗普表示，中國國家主席習近平將在「不太遙遠的未來」到訪華盛頓。

道瓊斯工業平均指數收漲353點，升幅0.86%，報41841點。標普500指數收漲36點，升幅0.65%，報5675點。納斯達克綜合指數收漲54點，或0.31%，報17808點。

聯合健康升2.12%，報499.02美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而Amazon跌1.12%，報195.74元，拖累道指13點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報214元，升0.23%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.29元，跌0.72%，亞馬遜(美：AMZN)收市報195.74元，跌1.11%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報604.9元，跌0.44%，英偉達(美：NVDA)收市報119.53元，跌1.75%，微軟(美：MSFT)收市報388.7元，升0.03%，Tesla (美：TSLA)收市報238.01元，跌4.78%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.8%，報550點。德國DAX指數收漲0.73%，報23154點；法國CAC 40指數漲0.57%，報8073點；英國富時100指數收漲0.56%，報8680點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.03%，報8404點。

美國2年期債息曾升最多1.09%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見4.0609厘，是2月28日4.0692厘後最高。收市報4.0441厘，是2月27日後收市新高，當日報4.0511厘。連升2日，累計升0.087厘，對上一次連升2日是3月12日。

美國10年期債息曾跌最多1.29%，是3月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見4.2563厘，是3月12日4.2453厘後最低。收市報4.2985厘，是3月13日後收市新低，當日報4.2682厘。

美2年期10年期債息差曾低見24.337基點，是3月4日19.451基點後最窄。收市報25.021基點，是3月4日後收市最窄，當日報24.958基點。連續4日收窄，累計8.237基點，對上一次連續4日是2月25日。

美3個月10年期債息差曾倒掛見5.032基點，收市報0.222基點，是3月13日後收市最窄，當日報3.274基點。

道指曾升最多1.27%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見42013.1點，是3月10日42541.36點後最高。收市報41841.63點，是3月10日後收市新高，當日報41911.71點。連升2日，累計升1028.06點，對上一次連升2日是2月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月11日。

標指曾升最多1.15%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.24%。高見5703.52點，是3月10日5705.37點後最高。收市報5675.12點，是3月7日後收市新高，當日報5770.2點。連升2日，累計升153.6點，對上一次連升2日是2月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月19日。

納指曾升最多0.97%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17925.94點，是3月7日18243.58點後最高。收市報17808.66點，是3月7日後收市新高，當日報18196.22點。連升2日，累計升505.65點，對上一次連升2日是2月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

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