個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.55%，折合報542.22元；阿里巴巴（9988）升4.58%，折合報143.31元；美團（3690）升3.28%，折合報180.94元；匯控（0005）升1.31%，折合報89.84元；建行（0939）升0.62%，折合報6.89元。

道期現跌0.042%；標期現跌0.09%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升1.3%；韓國KOSPI指數現升1.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.67%。

VIX指數隔晚跌5.78%或1.26點，報20.51點。

紐油現跌0.16%或0.1美元，報67.47美元；布油現跌0.09%或0.06美元，報71美元；金價現升0.06%或1.84美元，報3002.44美元；LME 銅期貨隔晚升0.82%或81美元，報9861.5美元。比特幣現跌0.2%或172.41美元，報83785.6美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0057厘，報4.2928厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，閱文（0772）、聯通（0762）、潤啤（0291）、小米（1810）、小鵬（9868）、特步（1368）、中通快遞（2057）、貝殼－Ｗ（2423）、長江生命科技（0775）、福耀玻璃（3606）、萬國數據－ＳＷ（9698）、港燈－ＳＳ（2638）、美圖公司（1357）、美麗華酒店（0071）、勝獅貨櫃（0716）、香港小輪（0050）。

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）。

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）。

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。

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