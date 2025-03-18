moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升513點 夜期高水547點 小米、小鵬、聯通、港燈等業績

美股向上，港股ADR升513點或2.13%，報24659點，即月恒指夜期升507點，報24693點，夜期高水547點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.55%，折合報542.22元；阿里巴巴（9988）升4.58%，折合報143.31元；美團（3690）升3.28%，折合報180.94元；匯控（0005）升1.31%，折合報89.84元；建行（0939）升0.62%，折合報6.89元。

道期現跌0.042%；標期現跌0.09%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升1.3%；韓國KOSPI指數現升1.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.67%。

VIX指數隔晚跌5.78%或1.26點，報20.51點。

紐油現跌0.16%或0.1美元，報67.47美元；布油現跌0.09%或0.06美元，報71美元；金價現升0.06%或1.84美元，報3002.44美元；LME 銅期貨隔晚升0.82%或81美元，報9861.5美元。比特幣現跌0.2%或172.41美元，報83785.6美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0057厘，報4.2928厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，閱文（0772）、聯通（0762）、潤啤（0291）、小米（1810）、小鵬（9868）、特步（1368）、中通快遞（2057）、貝殼－Ｗ（2423）、長江生命科技（0775）、福耀玻璃（3606）、萬國數據－ＳＷ（9698）、港燈－ＳＳ（2638）、美圖公司（1357）、美麗華酒店（0071）、勝獅貨櫃（0716）、香港小輪（0050）

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。

 

其他報道

美股連升兩日 見逾一周高 道指升353點

北水增持金川國際 減持協鑫科技