初步換股價為20.88元，較上日溢價38.3%，可換股債券將兌換為約1.11億股換股股份，約佔已發行股本約1.2%。

在發售可換股債券的同時，聯席牽頭經辦人可促使可換股債券買方（並非公司「關連人士」之有關人士）出售名義上與可換股債券相關的現有股份，而有關買方希望於有擔保賣空中出售相關股份（「同步股本發售」）及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份（「同步股份回購」）。

公司預期購買20,548,000股股份作為同步股份回購的一部分，購買價為每股14.60港元。發行可換股債券為主要交易及預期同步股本發售將有助於希望對冲其可換股債券投資的投資者進行初步對冲（及預期同步股份回購將有助於就可換股債券訂立更佳定價條款及減輕對股份之不利股價影響）。同步股份回購將由手頭現金撥付資金及可換股債券所得款項之擬定用途與同步股份回購並不相關。

董事會認為，此回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回購股份符合公司及其股東的整體最佳利益。預期發行可換股債券及同步股份回購將不會導致公司主要股東之持股出現重大變動。

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