報道指，這也意味著比亞迪的充電速度將遠遠超過Tesla，後者的超級充電樁15分鐘內僅可實現275公里續航。然而Tesla的超級充電站網絡要大得多，在全球擁有超過65,000樁超級充電站。賓士上周發布的新款入門級CLA電動轎車充電10分鐘可行駛325公里。

首批採用該超快充電技術的車型將是漢L和唐L運動型多用途車，價分別逾27萬元和28萬元，將於4月上市。比亞迪將建造4000多個充電站以適應這項新技術。

彭博社行業研究中國汽車行業分析師Joanna Chen表示，先進的電動汽車動力總成將進一步推動市場對比亞迪新一代汽車的需求，這可能標志著新一輪車型推出的開始，比亞迪的純電動汽車銷量有望超越混合動力車，改變去年的落後局面。

比亞迪的超級e平台技術可能對寧德時代構成競爭威脅，後者目前是全球最大的電動汽車電池製造商。理想汽車正在使用寧德時代最新一代電池技術，充電12分鐘續航500公里。

其他報道

中國宏橋發行3億美元可換股債券

港股ADR升513點 夜期高水547點 小米、小鵬、聯通、港燈等業績

美股連升兩日 見逾一周高 道指升353點

北水增持金川國際 減持協鑫科技