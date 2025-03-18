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恒指高開533點 科指升2.8% 百度升7% 比亞迪升6%

恒指今早高開533點或2.22%，報24679點，大市成交金額44億元；國指今早高開201點或2.27%，報9130點。恒生科技指數開市報6038點，升2.82%。上升股份比例為16.87%，下跌為1.77%，無升跌為81.35%。

藍籌77隻升，2隻下跌，4隻無升跌。百度 （9888）升7.44%，報98.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.45%，報6.67元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是百度（9888）開市報98.9元，升7.44%；跌幅最大的是網易（9999）開市報158.2元，升0.76%。

恒指續高於10天線(23960.87點)。科指續高於10天線(5910.19點)。

比亞迪（1211）推閃充技術 充電5分鐘續航約400公里。平上市高位408.8元，開市報408.8元，升6.02%。

中國宏橋（1378）發行3億美元可換股債券。開市報15.5元，升2.65%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）開市報56.75元，升1.7%。

小鵬（9868）開市報95.1元，升1.44%。

聯通（0762）開市報9.28元，升1.64%。

潤啤（0291）開市報27.85元，升2.01%。

閱文（0772）開市報27.4元，升2.05%。

特步（1368）開市報5.72元，升0.53%。

中通快遞（2057）開市報162元，升1.57%。

貝殼－Ｗ（2423）開市報65.55元，升2.18%。

長江生命科技（0775）無成交，報0.57元。

福耀玻璃（3606）開市報59元，升0.68%。

萬國數據－ＳＷ（9698）開市報34.4元，升3.46%。

港燈－ＳＳ（2638）無成交，報5.47元。

美圖公司（1357）開市報6.4元，升2.07%。

美麗華酒店（0071）開市報9元，升0.56%。

勝獅貨櫃（0716）開市報0.73元，無升跌。

香港小輪（0050）開市報4.25元，無升跌。

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。開市報10.5元，升0.96%。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。開市報23.3元，升1.53%。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。無成交，報1.25元。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。長實開市報46.55元，無升跌。

長和（0001）開市報46.55元，無升跌。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。開市報3.99元，升1.01%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。無成交，報0.28元。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。開市報15.5元，升2.65%。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。開市報34.4元，升3.46%。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。無成交，報0.202元。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。開市報12.14元，跌0.82%。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。開市報2.83元，跌6.91%。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。開市報1.88元，無升跌。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。開市報0.91元，跌1.09%。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）。無成交，報2.03元。

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。無成交，報0.335元。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）。無成交，報12.68元。

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。中電開市報63.6元，無升跌。

中聯重科（1157）開市報6.62元，升2.64%。

破頂股表現

破頂股包括，藥明合聯（2268）創上市新高，見41.3元，開市報41.3元，升2.86%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見133.5元，開市報133.5元，升1.68%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2147元，開市報2147元，升0.19%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.8元，開市報4.8元，升1.69%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.79元，開市報0.79元，無升跌；浙商銀行（2016）創52周高，見2.47元，開市報2.47元，升0.41%；森松國際（2155）創52周高，見7.51元，開市報7.51元，升2.46%；譚仔國際（2217）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，無升跌；中國龍工（3339）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升0.53%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見5.15元，開市報5.15元，無升跌；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.27元，開市報3.27元，升0.62%；盈富基金（2800）創52周高，見25元，開市報25元，升2.21%；恒生中國企業（2828）創52周高，見93元，開市報93元，升1.71%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見14.24元，開市報14.24元，升0.56%；中行（3988）創52周高，見4.64元，開市報4.64元，升0.43%；建行（0939）創52周高，見6.93元，開市報6.93元，升1.17%；藥明生物（2269）創52周高，見27.2元，開市報27.2元，升2.26%；康師傅（0322）創52周高，見12.92元，開市報12.92元，升0.16%。

破底股方面

創上市新低，包括ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.322元，開市報2.322元，跌4.37%。

異動股

上升異動股，包括，遠洋集團（3377）開市報0.285元，升14.92%；恒基發展（0097）開市報0.109元，升14.74%；佰達國際控股（1949）開市報0.094元，升14.63%；INTL GENIUS（0033）開市報2.85元，升11.33%；冠轈控股（1872）開市報0.98元，升8.89%；東江集團控股（2283）開市報2.2元，升8.37%；百度（9888）開市報98.9元，升7.44%。

下跌異動股，包括，朗詩（0106）開市報0.011元，跌8.33%；雅生活服務（3319）開市報2.83元，跌6.91%；匯財金融投資（8018）開市報0.044元，跌6.38%；思摩爾國際（6969）開市報12.64元，跌6.37%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.572元，跌5.42%；STERLING GP（1825）開市報0.079元，跌4.82%；益美國際控股（1870）開市報0.164元，跌4.65%；ＦＩ二南方恒指（7500）創上市新低，見2.322元，開市報2.322元，跌4.37%；嬴集團（0397）開市報0.069元，跌4.17%。

 

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