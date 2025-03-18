恒指今早高開533點或2.22%，報24679點，大市成交金額44億元；國指今早高開201點或2.27%，報9130點。恒生科技指數開市報6038點，升2.82%。上升股份比例為16.87%，下跌為1.77%，無升跌為81.35%。