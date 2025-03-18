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港元拆息普遍向上 相隔8日後貼現窗投放20億港元

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR升3.17點子至3.78315%，是3月13日後最高，當日報3.8%。對上一次終止0連升是3月10日，當日拆息報3.8%。

港元現報7.7701元貶值5點子，曾貶值最多10點子，報7.7706元，亦曾升值最多3點子，報7.7693元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.14點子至2.70143%，是3月12日後最高；1星期HIBOR跌3.58點子至3.02738%，是2024年9月17日後最低；2星期HIBOR升17.13點子至3.42679%，是3月13日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.88點子至3.87488%，是3月13日後最高；6個月期HIBOR升2.43點子至3.97369%，是3月13日後最高；12個月期HIBOR升0.86點子至4.06232%，是3月11日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減16.59億元，至總數19737.56億元，是3月13日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.3億元，至總數6069.25億元，是3月13日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為467.2億元，較再上一日增20億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.71億元，至總數13088.59億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減16.74億元，至總數11981.61億元，是2024年12月17日後最低。上日金管局相隔8日後，再次通過貼現窗口向銀行投放20億港元流動性，是2月18日後最高，當日投放55億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放20億港元。

美匯美息

美元指數現報103.568升值0.198點或0.19%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3164%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.565%，連續3日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月07日，當日利差報-0.5251%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2點子至1.785%，是3月13日後最低；1星期Shibor升8.4點子至1.903%，是2月28日後最高；2星期Shibor升29.1點子至2.241%，是2月28日後最高；1個月期Shibor升0.2點子至1.967%，是2024年4月22日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.993%，是3月6日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.993%，是3月6日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.994%，是3月10日後最低。

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