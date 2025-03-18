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恒指半日升435點 國指升2% 齊創逾3年高 科指升2.7% 長和跌3.8%

美股上升，亞股今早承接升勢向上。醫藥、科技、車股、金融股上升，推動恒指創逾3年高，長和（0001）受內地調查出售港口報道影響而跌逾3%，是表現最差藍籌。國指亦創2021年11月後高。

恒指今早高開533點，高位升534點，低位升329點，高低波幅205點。上升股份比例為36.76%，下跌為22.46%，無升跌為40.77%。

恒指半日升435點或1.8%，報24580點，大市成交金額1530億元；國指升178點或2%，報9107點。恒生科技指數收報6035點，升2.77%。

藍籌股成交金額790.89億元，佔大市成交51.69%；科指成份股成交金額556.76億元，佔大市成交36.38%；國指成份股成交金額682.33億元，佔大市成交44.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.72%，至173.1億元，佔大市成交11.3%。牛熊證成交金額70.03億元，增加5%；窩輪成交金額103.06億元，減少16.17%。

藍籌67隻升，13隻下跌，3隻無升跌。藥明康德（2359）升11.92%，收報73.25元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌3.87%，收報44.75元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報44.15元，升16.18%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26.5元，跌0.19%。

恒指續高於10天線(23951.01點)。科指續高於10天線(5909.94點)。

北水南下合計淨流入9.09億元，較上日減少91.33%，連續第5日流入，累計流入474.16億元。北水本月累計流入1085.55億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）695.62億元，較上日減36.52%，佔香港市場成交額由上日的22.38%增至22.72%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.21%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見24680.04點，是2022年2月18日24763.37點後最高。連升3日，累計升1118.13點，對上一次連升3日是2月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

科指曾升最多3.19%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。高見6060.24點，是3月12日6075.31點後最高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

國指曾升最多2.3%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見9133.5點，是2021年11月17日9201.06點後最高。連升3日，累計升466.67點，對上一次連升3日是2月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

個股表現

中國據報調查長和（0001）出售海外港口交易。收報44.75元，跌3.87%。

阿里巴巴（9988）提出全面實現「AI化」 股價最多升近6%。收報142.1元，升4.87%。

金價創新高 金股上升。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報54.05元，升1.89%。

靈寶黃金（3330）創52周高，見6.26元，收報6.19元，升5.09%。

紫金礦業（2899）收報17.98元，升5.52%。

招金礦業（1818）收報16.02元，升5.81%。

價值黃金（3081）收報70.84元，升1.06%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2160元，收報2159元，升0.75%。

山東黃金（1787）收報17.92元，升6.16%。

赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報15.16元，升8.29%。

「四叔」李兆基離世 恒基發展（0097）一度大升93%。收報0.146元，升53.68%。

LV據報將於K11 Musea開舖 成亞洲最大分店之一。新世界（0017）收報5.54元，升1.09%。

比亞迪（1211）推閃充技術 充電5分鐘續航約400公里。平上市高位408.8元，收報399.6元，升3.63%。

中國宏橋（1378）發行3億美元可換股債券。收報15.58元，升3.18%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報57.15元，升2.42%。

小鵬（9868）收報94.4元，升0.69%。

聯通（0762）收報9.38元，升2.74%。

潤啤（0291）收報27.65元，升1.28%。

閱文（0772）收報27.1元，升0.93%。

特步（1368）收報5.64元，跌0.88%。

中通快遞（2057）收報162.1元，升1.63%。

貝殼－Ｗ（2423）收報68.35元，升6.55%。

長江生命科技（0775）創52周高，見0.63元，收報0.61元，升7.02%。

福耀玻璃（3606）收報58.3元，跌0.51%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報35元，升5.26%。

港燈－ＳＳ（2638）收報5.44元，跌0.55%。

美圖公司（1357）收報6.24元，跌0.48%。

美麗華酒店（0071）收報9.29元，升3.8%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.74元，升1.37%。

香港小輪（0050）收報4.3元，升1.18%。

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。收報10.54元，升1.35%。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。收報22.9元，跌0.22%。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。收報1.25元，無升跌。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。長實收報33.75元，跌0.73%。

長和（0001）收報44.75元，跌3.87%。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。收報4.01元，升1.52%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。收報0.26元，跌7.14%。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。收報15.58元，升3.18%。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。收報35元，升5.26%。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。收報0.202元，無升跌。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。收報11.72元，跌4.25%。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。收報2.91元，跌4.28%。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。收報1.83元，跌2.66%。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。收報0.89元，跌3.26%。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）。收報2.02元，跌0.49%。

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。收報0.295元，跌11.94%。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）。收報13.08元，升3.15%。

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。中電收報63.95元，升0.55%。

中聯重科（1157）收報6.52元，升1.09%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見117.8元，收報117.3元，升4.73%；德林國際（1126）創上市新高，見6.26元，收報6.26元，升1.13%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.96元，收報5.86元，升1.74%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.58元，收報5.57元，升1.27%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.14元，收報1.14元，升5.56%；藥明合聯（2268）創上市新高，見43.9元，收報42.85元，升6.72%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見184元，收報183.8元，升6.8%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見16.48元，收報15.76元，升8.54%；九方智投控股（9636）創上市新高，見47.4元，收報46.85元，升4.11%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見135.2元，收報133.7元，升1.83%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見78.95元，收報78.8元，升0.64%；重塑能源（2570）創上市新高，見280.4元，收報260.8元，跌2.69%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報15.16元，升8.29%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2160元，收報2159元，升0.75%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.1元，收報1114.1元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見910.7元，收報910.7元，升0.16%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見67.44元，收報67.42元，升1.2%；Ａ ＧＸ國指備兌（3416）創上市新高，見10.96元，收報10.95元，升0.37%；Ａ ＧＸ恒指備兌（3419）創上市新高，見10.92元，收報10.92元，升0.65%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1175.05元，收報1175.05元，升0.05%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見4.536元，收報4.536元，升2.76%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見23.24元，收報23.24元，升2.02%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見14.46元，收報14.4元，升1.69%；農行（1288）創上市新高，見5.06元，收報5.04元，升0.4%；中銀香港（2388）創52周高，見30.5元，收報30.25元，跌0.33%；中行（3988）創52周高，見4.7元，收報4.69元，升1.52%；建行（0939）創52周高，見6.95元，收報6.93元，升1.17%；中移動（0941）創52周高，見84.9元，收報84.7元，升1.19%；藥明生物（2269）創52周高，見28.85元，收報27.75元，升4.32%；康師傅（0322）創52周高，見13元，收報12.94元，升0.31%；藥明康德（2359）創52周高，見76元，收報73.25元，升11.92%；交行（3328）創52周高，見7.05元，收報7元，升1.01%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括現恆建築（1500）低見0.056元，收報0.056元，跌5.08%；帝王實業控股（1950）低見0.072元，收報0.072元，跌4%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.59元，收報1.67元，跌2.34%；百樂皇宮（2536）低見2.67元，收報2.71元，跌0.73%；國鴻氫能（9663）低見9.14元，收報9.14元，跌0.76%；華昊中天醫藥（2563）低見9.89元，收報10.32元，跌3.73%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.784元，收報3.806元，跌1.91%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.31元，收報2.34元，跌3.62%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.161元，收報0.162元，跌0.61%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，跌3.19%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；兌吧（1753）低見0.201元，收報0.206元，跌0.96%；中國玻璃（3300）低見0.345元，收報0.35元，升1.45%；銀盛數惠（3773）低見1.47元，收報1.47元，跌3.29%；VICON HOLDINGS（3878）低見0.189元，收報0.189元，跌4.55%；融眾金融（3963）低見0.23元，收報0.23元，跌1.29%；客思控股（8173）低見0.122元，收報0.143元，升3.62%。

異動股

上升異動股，包括，恒基發展（0097）收報0.146元，升53.68%；能源及能量環球（1142）收報0.73元，升43.14%；德斯控股（8437）收報0.24元，升42.86%；文業集團（1802）收報0.069元，升27.78%；加幂科技（8198）創52周高，見1.97元，收報1.92元，升26.32%；卓航控股（1865）收報0.365元，升25.86%；煜榮集團（1536）收報0.108元，升25.58%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創52周高，見7.61元，收報7.3元，升25.43%；多想雲（6696）收報4.91元，升23.06%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.245元，升22.5%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.48元，升20.98%。

下跌異動股，包括，萬順集團控股（1746）創52周高，見0.88元，收報0.62元，跌21.52%；德信服務（2215）收報0.81元，跌16.49%；愛世紀集團（8507）收報0.085元，跌15%；維亮控股（8612）收報0.137元，跌14.91%；精英匯集團（1775）收報0.132元，跌14.29%；天時資源（8028）收報0.16元，跌13.98%；COOL LINK（8491）收報0.62元，跌13.89%；世紀金花（0162）收報0.058元，跌12.12%；北京京客隆（0814）收報0.295元，跌11.94%；中國上城（2330）收報0.097元，跌11.82%。

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