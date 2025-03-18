金輝集團（0137）公布，2024年股東應佔溢利5922萬元，2023年則蝕2.71億元。每股盈利0.112元，維持不派末期息。
年內營業收入按年升94%至12.39億元，營業收入上升主要由於自置船舶及租賃船舶數目上升，及船隊每天平均相對期租租金改善63%至14,741美元 (約 115,000港元)，對比2023年為9,063美元(約71,000港元)。
金輝集團指出，於2024年，受到製造業穩定反彈及地緣政治事件導致之供應鏈中斷得以解決之推動下，全球航運市場經歷普遍復甦。對比去年，波羅的海航運指數按年平均上升27%。集團亦擴 充其船隊規模，包括自置船舶及租賃船舶，以至船隊總載重量運載能力從2023年140萬公噸按年增加61%至230萬公噸。受上述因素影響，相對於2023年散裝乾貨航運市 場情緒疲軟導致貨運市場低迷，集團於2024年之運費及船租收入錄得大幅增長。
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