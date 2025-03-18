年內營業收入按年升94%至12.39億元，營業收入上升主要由於自置船舶及租賃船舶數目上升，及船隊每天平均相對期租租金改善63%至14,741美元 (約 115,000港元)，對比2023年為9,063美元(約71,000港元)。

金輝集團指出，於2024年，受到製造業穩定反彈及地緣政治事件導致之供應鏈中斷得以解決之推動下，全球航運市場經歷普遍復甦。對比去年，波羅的海航運指數按年平均上升27%。集團亦擴 充其船隊規模，包括自置船舶及租賃船舶，以至船隊總載重量運載能力從2023年140萬公噸按年增加61%至230萬公噸。受上述因素影響，相對於2023年散裝乾貨航運市 場情緒疲軟導致貨運市場低迷，集團於2024年之運費及船租收入錄得大幅增長。

其他報道

恒指半日升435點 國指升2% 齊創逾3年高 科指升2.7% 長和跌3.8%

潤啤去年少賺8% 末期息0.387元人幣

中國據報調查長和出售海外港口交易

阿里巴巴提出全面實現「AI化」 股價最多升近6%

港元拆息普遍向上 相隔8日後貼現窗投放20億港元

金價創新高 金股上升

美國商務部據報禁止政府設備使用DeepSeek

「四叔」李兆基離世 恒基發展一度大升93% 恒地最新跌0.8%

李兆基辭世 銀河證券：對恒地影響不大 維持「買入」評級 目標價27.6元

LV據報將於K11 Musea開舖 成亞洲最大分店之一

滬深三大指數高開 人行淨投放2356億人幣

恒指高開533點 科指升2.8% 百度升7% 比亞迪升6%

比亞迪推閃充技術 充電5分鐘續航約400公里

中國宏橋發行3億美元可換股債券

港股ADR升513點 夜期高水547點 小米、小鵬、聯通、港燈等業績

美股連升兩日 見逾一周高 道指升353點

北水增持金川國際 減持協鑫科技