特步去年持續經營業務的收入按年增6.5%至135.77億元按年增6.5%至135.77億元，主要因特步主品牌表現穩健，以及專業運動 分部的強勁增長所帶動﹔主品牌年內收入按年增3.2%至123.27億元，專業運動分部收入按年增57.2%至12.5億元。

集團持續經營業務之經營溢利增長9.3%至19.66億元，專業運動分部的經營溢利強勁增長829.5%，至7820 萬元。

集團指，繼去年11月完成剝離K • SWISS及帕拉丁業務後，集團重新調整戰略，聚焦跑步，並有效分配資源以優化運營。截至2024年12月31日，集團於內地及海外共有6,382家特步成人品牌店舖，按年減少189家門店，以及1,584家特步兒童門店，亦按年減119家門店。索康尼在內地有145家門店。

按產品種類計，去年鞋履的收入按年增15.9%至80.54億元，毛利率按年增2.7個百分點至44.9%﹔服務收入按年跌5.7%至52.26億元，毛利率按年跌0.6個百分點至41.1%﹔配飾收入按年增18.4%至2.97億元，毛利率為33.3%，按年跌1.8個百分點。

去年集團銷售及分銷開支約為28.68億元，佔集團總收入21.1%，按年增0.5個百分點﹔主要因銷售及分銷開支增加主要由於廣告及推廣費用更高所致，其增加至18.13億元，按年升7.08%。該增長主要歸因於收購索康尼及邁樂合資企業的全部權益， 由此合併專業運動分部的市場推廣開支所致。另外，與更高的電子商務銷售額相關的平台費用及直接銷售予消費者 (DTC)的相關費用增加，包括使用權(ROU)資產折舊及店面裝修成本。

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