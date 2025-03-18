文章日期：2025年3月18日 14:47
匯豐發表報告指，將中國今年GDP增速預測由4.5%上調至4.8%，2026年GDP增速預測從4.4%上調至4.5%。主因，近期推出更果斷的政策有助增強私營部門信心、提振興國內消費，以及最近的經濟數據較預期佳，而支持技術和創新的計劃，將有助於實現成長。但樓市及貿易緊張仍是主要的兩個下行風險。
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