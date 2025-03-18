譚俊譽指，美國上調兩成關稅對內地影響較大的行業，會是對美出口佔比較大的產品，是機械與設備產品，主要為資訊及通訊技術（ICT），即電腦、電子半成品，以及勞工密集生產消費品，當中包括不同商品如玩具、運動用品、成衣等。至於美國本月向全球鋼鋁徵收25%關稅，他指中國出口相關產品對美佔比輕微。

早前美國兩次加徵中國進口關稅各10%，譚俊譽估計，相對上一輪關稅由美國消費者承擔關稅，現在內地內需較弱並有過度生產問題，美國供應鏈較過去更多元化，因此是次內地廠商較願意承擔部分關稅，該行估計美國每上調10%關稅，將減少內地對美出口1600萬美元，不過與此同時，內地亦增加對東盟、拉美、非洲等地出口，估計可抵消約一半對美出口影響，總結估計單就美國上調關稅10%，將減少內地GDP增長0.4個百分點。

內地月初公布一系列刺激措施，特別是支持內需，譚俊譽指綜合財政赤字、特別國債、地方政府債券，估算財政支持措施規模佔GDP的比率較2024年高約2個百分點，不過他認為政策仍較溫和，相對金融海嘯後內地推出4萬億元（人民幣，下同）刺激措施，規模實際佔當時GDP的約10%，另外向大型國有銀行注資、地方債券置換雖然可以幫助財政和貨幣政策發揮功效，但措施本身不能直接刺激經濟。不過當局可以在年中評估關稅影響後，在政治局會議決定加碼支持政策。

內地今年消費品以舊換新加碼一倍至3000億元，譚俊譽指補貼為汽車、家電等消費帶來有效的支持，今年初當局圍擴大至手機等，亦見增加加快，不過他指補貼不能帶來長久增長，因為汽車、家電產品更換周期較長，未來3年不會重複消費。他認為內地城市居民提高儲蓄率影響消費，主要有房價市場下跌的負財富因素，以及就業、收入前景不明朗的因素。

房地產方面，譚俊譽指去年降低首付比例和按息、放寬限制後，去年中房地產銷售開始上升，但仍只等於2020年至2021年高峰的五至六成，按照現時銷售速度，約需要6年時間才能消化建設中房產庫存。內地去年確認可以地方政府專項債購置庫存作保障房，不過他指問題在出租回報率只有兩厘，低於地方政府專項債的利率，收購庫存房會使地方政府出現虧損，而且也非所有商品房合適作為保障房用途。整體而言，他預期內地需求側復蘇仍然緩慢。

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