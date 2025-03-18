moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

科法斯譚俊譽：對等關稅最初階段主要目標不會是中國進口貨

美國或將在4月初向全球進口貨品徵收對等關稅，科法斯北亞區經濟學家譚俊譽表示，對等關稅在最初階段的主要目標不會是中國進口貨品，過往中國向美國進口貨品的平均關稅稅率較美國對華關稅高3%，但在過去兩個月美國已累計加徵中國貨品兩成關稅。不過，關稅影響對各個產品會有不同，例如中國對美國食品徵收10%至15%的報復性關稅，一旦美國徵收對等關稅，食品對美出口影響會較大。

譚俊譽指，美國上調兩成關稅對內地影響較大的行業，會是對美出口佔比較大的產品，是機械與設備產品，主要為資訊及通訊技術（ICT），即電腦、電子半成品，以及勞工密集生產消費品，當中包括不同商品如玩具、運動用品、成衣等。至於美國本月向全球鋼鋁徵收25%關稅，他指中國出口相關產品對美佔比輕微。

早前美國兩次加徵中國進口關稅各10%，譚俊譽估計，相對上一輪關稅由美國消費者承擔關稅，現在內地內需較弱並有過度生產問題，美國供應鏈較過去更多元化，因此是次內地廠商較願意承擔部分關稅，該行估計美國每上調10%關稅，將減少內地對美出口1600萬美元，不過與此同時，內地亦增加對東盟、拉美、非洲等地出口，估計可抵消約一半對美出口影響，總結估計單就美國上調關稅10%，將減少內地GDP增長0.4個百分點。

內地月初公布一系列刺激措施，特別是支持內需，譚俊譽指綜合財政赤字、特別國債、地方政府債券，估算財政支持措施規模佔GDP的比率較2024年高約2個百分點，不過他認為政策仍較溫和，相對金融海嘯後內地推出4萬億元（人民幣，下同）刺激措施，規模實際佔當時GDP的約10%，另外向大型國有銀行注資、地方債券置換雖然可以幫助財政和貨幣政策發揮功效，但措施本身不能直接刺激經濟。不過當局可以在年中評估關稅影響後，在政治局會議決定加碼支持政策。

內地今年消費品以舊換新加碼一倍至3000億元，譚俊譽指補貼為汽車、家電等消費帶來有效的支持，今年初當局圍擴大至手機等，亦見增加加快，不過他指補貼不能帶來長久增長，因為汽車、家電產品更換周期較長，未來3年不會重複消費。他認為內地城市居民提高儲蓄率影響消費，主要有房價市場下跌的負財富因素，以及就業、收入前景不明朗的因素。

房地產方面，譚俊譽指去年降低首付比例和按息、放寬限制後，去年中房地產銷售開始上升，但仍只等於2020年至2021年高峰的五至六成，按照現時銷售速度，約需要6年時間才能消化建設中房產庫存。內地去年確認可以地方政府專項債購置庫存作保障房，不過他指問題在出租回報率只有兩厘，低於地方政府專項債的利率，收購庫存房會使地方政府出現虧損，而且也非所有商品房合適作為保障房用途。整體而言，他預期內地需求側復蘇仍然緩慢。

其他報道

騰訊混元宣布推出5個全新全開源3D生成模型

匯豐將中國今年GDP增速預測上調至4.8%

寧德時代投資最多25億人幣 與蔚來擴大換電網絡 蔚來曾升逾17%

光大綠色環保去年虧損擴大至4.15億元 不派末期息

丁水波長女丁利智獲委任為首席財務官

【有片：埋身擊】恒科指技術上有望走高 留意騰訊美團本周放榜

特步去年多賺20% 末期息增19%至9.5仙

半日沽空金額增6% 小米沽空增62%

金輝集團去年扭虧賺5922萬元 不派息

中國利郎去年盈利倒退13% 末期息連特別息派0.12元

恒指半日升435點 國指升2% 齊創逾3年高 科指升2.7% 長和跌3.8%

潤啤去年少賺8% 末期息0.387元人幣

中國據報調查長和出售海外港口交易

阿里巴巴提出全面實現「AI化」 股價最多升近6%