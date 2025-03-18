moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升595點 創3年高 北水轉流出 長和系價跌成交增

美股上升，亞股今早承接升勢向上，巴郡增持幾間日本大型商社股份，日股上升。彭博社指，美國政策不確定性增，資金流入非美資產，美期下跌，歐股受惠增加支出的政策而上升，內地科技股需求上升。港股上升，恒指國指連升3日，醫藥、科技、車股、金融股上升，推動恒指創逾3年高，國指亦創2021年11月後高。大市成交增16%，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦增16%，佔香港市場成交額維持於22.38%，但轉淨流出11.02億元，終止連續4日流入。恒指高低波幅兩個月最窄。

長和系成交增、股價跌。長和（0001）受內地調查出售港口報道影響，收市跌2.79%，收報45.25元；長建（1038）跌2.93%，收報51.4元，是跌幅最大的藍籌。長和成交增60%，股價見兩周低；長實集團（1113）成交增1%，股價見兩周低，收報33.95元，跌0.15%；長建（1038）成交增2.3倍，股價見1個月低；電能實業（0006）成交增1.2倍，股價見近一個月低，收報50.1元，跌1.28%。

恒指今早高開533點，高位升599點，低位升329點，高低波幅270點，是1月28日後收市新低，當日報171點。上升股份比例為45.52%，下跌為26%，無升跌為28.46%。

恒指收市升595點或2.46%，報24740點，大市成交金額2859億元，較上日增加16.79%，是3月14日2906.13億元成交後最多；國指升249點或2.79%，報9177點。恒生科技指數收報6105點，升3.96%。

藍籌股成交金額1489.18億元，佔大市成交52.08%；科指成份股成交金額1013.29億元，佔大市成交35.44%；國指成份股成交金額1279.4億元，佔大市成交44.74%。

24隻雙櫃台股，總成交1.39億元人民幣，相當於約1.5億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.4%，至205.57億元，佔大市成交7.18%。牛熊證成交金額84.8億元，增加27.15%；窩輪成交金額120.77億元，減少1.76%。

藍籌72隻升，8隻下跌，3隻無升跌。百度 （9888）升12.22%，收報103.3元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.93%，收報51.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報103.3元，升12.22%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報19.48元，升1.14%。

恒指續高於10天線(23966.99點)。科指續高於10天線(5916.91點)。

北水南下合計淨流出11.02億元，終止連續4日流入。北水本月累計流入1065.44億元，按月減少30.26%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1279.95億元，較上日增16.79%，佔香港市場成交額維持約22.38%。

焦點股表現

長和（0001）曾跌最多4.94%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。低見44.25元，是3月4日38.5元後最低。今日收市報45.25元，是3月4日後收市新低，當日報38.65元。成交金額增60.16%，至28.11億元，是3月14日後最多，當日達28.32億元。

長實集團（1113）曾跌最多1.91%，是3月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。低見33.35元，是3月17日33.35元後最低。收市報33.95元，是3月4日後收市新低，當日報33.6元。連跌5日，累計跌1.59元，對上一次連跌5日是2024年12月19日。成交金額增1.98%，至3.51億元，是3月14日後最多，當日達4.74億元。

長建（1038）曾跌最多4.15%，是2024年11月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.01%。低見50.75元，是2月17日50.6元後最低。今日收市報51.4元，是2月14日後收市新低，當日報51元。成交金額增237.51%，至3.75億元，是2024年9月20日後最多，當日達4.51億元。

電能實業（0006）曾跌最多1.67%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.03%。低見49.9元，是2月21日49.8元後最低。今日收市報50.1元，是2月20日後收市新低，當日報50.05元。連跌5日，累計跌3.850002元，對上一次連跌5日是1月27日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2月10日。成交金額增125.65%，至5.86億元，是2024年9月27日後最多，當日達6.03億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.48%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見24745.13點，是2022年2月18日24763.37點後最高。今日收市報24740.57點，是2022年2月17日後收市新高，當日報24792.77點。連升3日，累計升1277.92點，對上一次連升3日是2月10日。

科指曾升最多3.96%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。高見6105.5點，是3月7日6195.4點後最高。今日收市報6105.5點，是2021年11月26日後收市新高，當日報6151.99點。

國指曾升最多2.79%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見9177.84點，是2021年11月17日9201.06點後最高。今日收市報9177.8點，是2021年11月17日後收市新高，當日報9193.21點。連升3日，累計升537.19點，對上一次連升3日是2月10日。

午後消息股表現

騰訊（0700）混元宣布推出5個全新全開源3D生成模型。收報541元，升3.15%。

寧德時代投資最多25億人幣，與蔚來（9866）擴大換電網絡，蔚來曾升逾17%。收報41.4元，升8.95%。

光大綠色環保（1257）去年虧損擴大至4.15億元，不派末期息。收報0.73元，無升跌。

特步（1368）去年多賺20%，末期息增19%至9.5仙。丁水波長女丁利智獲委任為首席財務官。收報5.69元，無升跌。

金輝集團（0137）去年扭虧賺5922萬元，不派息。收報0.72元，升4.35%。

中國利郎（1234）去年盈利倒退13%，末期息連特別息派0.12元。收報3.83元，跌11.14%。

潤啤（0291）去年少賺8%，末期息0.387元人幣。收報28.5元，升4.4%。

今早及隔晚消息股表現

中國據報調查長和（0001）出售海外港口交易。收報45.25元，跌2.79%。

長建（1038）收報51.4元，跌2.93%。

電能實業（0006）收報50.1元，跌1.28%。

長實（1113）收報33.95元，跌0.15%。

阿里巴巴（9988）提出全面實現「AI化」，股價最多升近6%。收報143.4元，升5.83%。

金價創新高，金股上升。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報54.35元，升2.45%。

靈寶黃金（3330）創52周高，見6.33元，收報6.32元，升7.3%。

紫金礦業（2899）收報17.76元，升4.23%。

招金礦業（1818）收報16元，升5.68%。

價值黃金（3081）創上市新高，見71.02元，收報70.98元，升1.26%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2170元，收報2170元，升1.26%。

山東黃金（1787）收報18.06元，升6.99%。

赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報14.98元，升7%。

「四叔」李兆基離世，恒基發展（0097）一度大升93%。收報0.159元，升67.37%。

LV據報將於K11，Musea開舖，成亞洲最大分店之一。新世界（0017）收報5.9元，升7.66%。

比亞迪（1211）推閃充技術，充電5分鐘續航約400公里。平上市高位408.8元，收報401.4元，升4.1%。

中國宏橋（1378）發行3億美元可換股債券。收報15.6元，升3.31%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報57.65元，升3.32%。

小鵬（9868）收報95.1元，升1.44%。

聯通（0762）收報9.59元，升5.04%。

閱文（0772）收報27.3元，升1.68%。

中通快遞（2057）收報165元，升3.45%。

貝殼－Ｗ（2423）收報67.2元，升4.75%。

長江生命科技（0775）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升5.26%。

福耀玻璃（3606）收報58.8元，升0.34%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報35.1元，升5.56%。

港燈－ＳＳ（2638）收報5.46元，跌0.18%。

美圖公司（1357）收報6.27元，無升跌。

美麗華酒店（0071）收報9.29元，升3.8%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.74元，升1.37%。

香港小輪（0050）收報4.32元，升1.65%。

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。收報10.54元，升1.35%。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。收報23.1元，升0.65%。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。創52周高，見1.25元，收報1.25元，無升跌。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。長實收報33.95元，跌0.15%。

長和（0001）收報45.25元，跌2.79%。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。收報3.97元，升0.51%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。收報0.241元，跌13.93%。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。收報15.6元，升3.31%。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。收報35.1元，升5.56%。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。收報0.202元，無升跌。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。收報11.4元，跌6.86%。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。收報2.91元，跌4.28%。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。收報1.83元，跌2.66%。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。收報0.88元，跌4.35%。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）。收報2.04元，升0.49%。

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。收報0.305元，跌8.96%。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）。收報12.98元，升2.37%。

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。中電收報63.9元，升0.47%。

中聯重科（1157）收報6.51元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見119元，收報115.7元，升3.3%；德林國際（1126）創上市新高，見6.28元，收報6.24元，升0.81%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.98元，收報5.87元，升1.91%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.59元，收報5.53元，升0.55%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.14元，收報1.12元，升3.7%；藥明合聯（2268）創上市新高，見45.3元，收報45元，升12.08%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見184元，收報183.7元，升6.74%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見16.48元，收報15.66元，升7.85%；九方智投控股（9636）創上市新高，見47.4元，收報47元，升4.44%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見135.2元，收報133.8元，升1.9%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.05元，收報79元，升0.89%；重塑能源（2570）創上市新高，見280.4元，收報259.4元，跌3.21%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報14.98元，升7%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2170元，收報2170元，升1.26%；ＧＸ恒生ＥＳＧ（3029）創上市新高，見4.77元，收報4.77元，升2.67%；易方達恒指ＥＳＧ（3039）創上市新高，見3.578元，收報3.578元，升2.23%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.1元，收報1114.1元，升0.05%；價值黃金（3081）創上市新高，見71.02元，收報70.98元，升1.26%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見910.7元，收報909.5元，升0.03%；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升2.05%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見67.44元，收報67.12元，升0.75%；Ａ ＧＸ國指備兌（3416）創上市新高，見10.99元，收報10.98元，升0.64%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見14.62元，收報14.58元，升2.97%；農行（1288）創上市新高，見5.07元，收報5.06元，升0.8%；中銀香港（2388）創52周高，見30.5元，收報30.35元，無升跌；中行（3988）創52周高，見4.72元，收報4.71元，升1.95%；建行（0939）創52周高，見6.97元，收報6.96元，升1.61%；中移動（0941）創52周高，見85元，收報85元，升1.55%；藥明生物（2269）創52周高，見28.85元，收報27.95元，升5.08%；康師傅（0322）創52周高，見13元，收報12.96元，升0.47%；藥明康德（2359）創52周高，見76元，收報72.35元，升10.54%；交行（3328）創52周高，見7.06元，收報7.06元，升1.88%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.087元，收報0.095元，跌6.86%；現恆建築（1500）低見0.056元，收報0.062元，升5.08%；帝王實業控股（1950）低見0.069元，收報0.071元，跌5.33%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.59元，收報1.83元，升7.02%；百樂皇宮（2536）低見2.67元，收報2.77元，升1.47%；彭順國際（6163）低見0.172元，收報0.172元，跌8.99%；迪信通（6188）低見0.56元，收報0.56元，跌5.08%；中食民安（8283）低見0.355元，收報0.425元，跌5.56%；國鴻氫能（9663）低見9.14元，收報9.2元，跌0.11%；華昊中天醫藥（2563）低見9.89元，收報10.12元，跌5.6%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.161元，收報0.166元，升1.84%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，跌3.19%；梧桐國際（0613）低見0.169元，收報0.17元，跌5.56%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.019元，升5.56%；碧生源（0926）低見1.9元，收報1.9元，跌1.55%；民生國際（0938）低見0.41元，收報0.425元，跌9.57%；華富建業金融（0952）低見0.177元，收報0.178元，跌1.11%；博維智慧（1204）低見1.8元，收報1.93元，升0.52%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）收報0.34元，升70%；恒基發展（0097）收報0.159元，升67.37%；煜榮集團（1536）收報0.128元，升48.84%；德斯控股（8437）收報0.232元，升38.1%；加幂科技（8198）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升29.61%；越疆科技（2432）收報68.35元，升27.88%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創52周高，見7.61元，收報7.29元，升25.26%；致浩達控股（1707）收報0.103元，升24.1%；文業集團（1802）收報0.066元，升22.22%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.5元，升21.95%；五菱（0305）收報0.6元，升20%。

下跌異動股，包括，維亮控股（8612）收報0.129元，跌19.88%；中國上城（2330）收報0.09元，跌18.18%；COOL LINK（8491）收報0.6元，跌16.67%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.88元，收報0.66元，跌16.46%；濠亮環球（8118）收報0.085元，跌15.84%；中國置業（0736）收報0.113元，跌15.67%；森浩集團（8285）收報0.027元，跌15.63%；慕詩國際（0130）收報0.149元，跌14.37%；天潔環境（1527）收報1.52元，跌14.12%；嘉瑞國際（0822）收報0.241元，跌13.93%。

其他報道

ING銀行指中國兩會釋增長及投資信心

恒地老臣子孫國林：李兆基是「恐龍老闆」 相信已絕種

滬指連升三個交易日 收漲0.11%

GUM：2月強積金市場總資產升2.7% 避險情緒升溫

科法斯譚俊譽：對等關稅最初階段主要目標不會是中國進口貨

騰訊混元宣布推出5個全新全開源3D生成模型

匯豐將中國今年GDP增速預測上調至4.8%

寧德時代投資最多25億人幣 與蔚來擴大換電網絡 蔚來曾升逾17%

光大綠色環保去年虧損擴大至4.15億元 不派末期息

丁水波長女丁利智獲委任為首席財務官

【有片：埋身擊】恒科指技術上有望走高 留意騰訊美團本周放榜

特步去年多賺20% 末期息增19%至9.5仙

半日沽空金額增6% 小米沽空增62%

金輝集團去年扭虧賺5922萬元 不派息

中國利郎去年盈利倒退13% 末期息連特別息派0.12元

恒指半日升435點 國指升2% 齊創逾3年高 科指升2.7% 長和跌3.8%

潤啤去年少賺8% 末期息0.387元人幣