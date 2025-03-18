長和系成交增、股價跌。長和（0001）受內地調查出售港口報道影響，收市跌2.79%，收報45.25元；長建（1038）跌2.93%，收報51.4元，是跌幅最大的藍籌。長和成交增60%，股價見兩周低；長實集團（1113）成交增1%，股價見兩周低，收報33.95元，跌0.15%；長建（1038）成交增2.3倍，股價見1個月低；電能實業（0006）成交增1.2倍，股價見近一個月低，收報50.1元，跌1.28%。

恒指今早高開533點，高位升599點，低位升329點，高低波幅270點，是1月28日後收市新低，當日報171點。上升股份比例為45.52%，下跌為26%，無升跌為28.46%。

恒指收市升595點或2.46%，報24740點，大市成交金額2859億元，較上日增加16.79%，是3月14日2906.13億元成交後最多；國指升249點或2.79%，報9177點。恒生科技指數收報6105點，升3.96%。

藍籌股成交金額1489.18億元，佔大市成交52.08%；科指成份股成交金額1013.29億元，佔大市成交35.44%；國指成份股成交金額1279.4億元，佔大市成交44.74%。

24隻雙櫃台股，總成交1.39億元人民幣，相當於約1.5億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.4%，至205.57億元，佔大市成交7.18%。牛熊證成交金額84.8億元，增加27.15%；窩輪成交金額120.77億元，減少1.76%。

藍籌72隻升，8隻下跌，3隻無升跌。百度 （9888）升12.22%，收報103.3元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.93%，收報51.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報103.3元，升12.22%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報19.48元，升1.14%。

恒指續高於10天線(23966.99點)。科指續高於10天線(5916.91點)。

北水南下合計淨流出11.02億元，終止連續4日流入。北水本月累計流入1065.44億元，按月減少30.26%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1279.95億元，較上日增16.79%，佔香港市場成交額維持約22.38%。

焦點股表現

長和（0001）曾跌最多4.94%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。低見44.25元，是3月4日38.5元後最低。今日收市報45.25元，是3月4日後收市新低，當日報38.65元。成交金額增60.16%，至28.11億元，是3月14日後最多，當日達28.32億元。

長實集團（1113）曾跌最多1.91%，是3月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。低見33.35元，是3月17日33.35元後最低。收市報33.95元，是3月4日後收市新低，當日報33.6元。連跌5日，累計跌1.59元，對上一次連跌5日是2024年12月19日。成交金額增1.98%，至3.51億元，是3月14日後最多，當日達4.74億元。

長建（1038）曾跌最多4.15%，是2024年11月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.01%。低見50.75元，是2月17日50.6元後最低。今日收市報51.4元，是2月14日後收市新低，當日報51元。成交金額增237.51%，至3.75億元，是2024年9月20日後最多，當日達4.51億元。

電能實業（0006）曾跌最多1.67%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.03%。低見49.9元，是2月21日49.8元後最低。今日收市報50.1元，是2月20日後收市新低，當日報50.05元。連跌5日，累計跌3.850002元，對上一次連跌5日是1月27日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2月10日。成交金額增125.65%，至5.86億元，是2024年9月27日後最多，當日達6.03億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.48%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見24745.13點，是2022年2月18日24763.37點後最高。今日收市報24740.57點，是2022年2月17日後收市新高，當日報24792.77點。連升3日，累計升1277.92點，對上一次連升3日是2月10日。

科指曾升最多3.96%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為5.77%。高見6105.5點，是3月7日6195.4點後最高。今日收市報6105.5點，是2021年11月26日後收市新高，當日報6151.99點。

國指曾升最多2.79%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見9177.84點，是2021年11月17日9201.06點後最高。今日收市報9177.8點，是2021年11月17日後收市新高，當日報9193.21點。連升3日，累計升537.19點，對上一次連升3日是2月10日。

午後消息股表現

騰訊（0700）混元宣布推出5個全新全開源3D生成模型。收報541元，升3.15%。

寧德時代投資最多25億人幣，與蔚來（9866）擴大換電網絡，蔚來曾升逾17%。收報41.4元，升8.95%。

光大綠色環保（1257）去年虧損擴大至4.15億元，不派末期息。收報0.73元，無升跌。

特步（1368）去年多賺20%，末期息增19%至9.5仙。丁水波長女丁利智獲委任為首席財務官。收報5.69元，無升跌。

金輝集團（0137）去年扭虧賺5922萬元，不派息。收報0.72元，升4.35%。

中國利郎（1234）去年盈利倒退13%，末期息連特別息派0.12元。收報3.83元，跌11.14%。

潤啤（0291）去年少賺8%，末期息0.387元人幣。收報28.5元，升4.4%。

今早及隔晚消息股表現

中國據報調查長和（0001）出售海外港口交易。收報45.25元，跌2.79%。

長建（1038）收報51.4元，跌2.93%。

電能實業（0006）收報50.1元，跌1.28%。

長實（1113）收報33.95元，跌0.15%。

阿里巴巴（9988）提出全面實現「AI化」，股價最多升近6%。收報143.4元，升5.83%。

金價創新高，金股上升。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報54.35元，升2.45%。

靈寶黃金（3330）創52周高，見6.33元，收報6.32元，升7.3%。

紫金礦業（2899）收報17.76元，升4.23%。

招金礦業（1818）收報16元，升5.68%。

價值黃金（3081）創上市新高，見71.02元，收報70.98元，升1.26%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2170元，收報2170元，升1.26%。

山東黃金（1787）收報18.06元，升6.99%。

赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報14.98元，升7%。

「四叔」李兆基離世，恒基發展（0097）一度大升93%。收報0.159元，升67.37%。

LV據報將於K11，Musea開舖，成亞洲最大分店之一。新世界（0017）收報5.9元，升7.66%。

比亞迪（1211）推閃充技術，充電5分鐘續航約400公里。平上市高位408.8元，收報401.4元，升4.1%。

中國宏橋（1378）發行3億美元可換股債券。收報15.6元，升3.31%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報57.65元，升3.32%。

小鵬（9868）收報95.1元，升1.44%。

聯通（0762）收報9.59元，升5.04%。

閱文（0772）收報27.3元，升1.68%。

中通快遞（2057）收報165元，升3.45%。

貝殼－Ｗ（2423）收報67.2元，升4.75%。

長江生命科技（0775）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升5.26%。

福耀玻璃（3606）收報58.8元，升0.34%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報35.1元，升5.56%。

港燈－ＳＳ（2638）收報5.46元，跌0.18%。

美圖公司（1357）收報6.27元，無升跌。

美麗華酒店（0071）收報9.29元，升3.8%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.74元，升1.37%。

香港小輪（0050）收報4.32元，升1.65%。

國泰（0293）：去年接載逾81萬名顧客往返印度與香港。收報10.54元，升1.35%。

恒基地產（0012）創辦人李兆基今日辭世，享壽97歲。收報23.1元，升0.65%。

親親食品（1583）去年轉賺2113萬人幣，末期息2分。創52周高，見1.25元，收報1.25元，無升跌。

長實（1113）長和（0001）放榜在即，兩公司今年均無業績記者會。長實收報33.95元，跌0.15%。

長和（0001）收報45.25元，跌2.79%。

南航（1055）2月國際線客運力升18%，內地跌6%。收報3.97元，升0.51%。

嘉瑞國際控股（0822）料去年虧損擴大至不多於6500萬元。收報0.241元，跌13.93%。

中國宏橋（1378）擬發行3億美元可換股債，同時回購股份。收報15.6元，升3.31%。

萬國數據（9698）擬進34億美元貸款助馬國數據中心發展。收報35.1元，升5.56%。

泰林科建（6193）料去年綜合虧損收窄至1060萬人幣。收報0.202元，無升跌。

中國鐵塔（0788）：共享策略助降低公司邊際成本。收報11.4元，跌6.86%。

雅生活（3319）料去年虧損擴大至35億人幣。收報2.91元，跌4.28%。

融創中國（1918）盈警，料去年虧損擴大至最多260億人幣。收報1.83元，跌2.66%。

越秀房託（0405）去年可分派總額跌23%，每基金單位末期分派2.75仙。收報0.88元，跌4.35%。

Silchester減持陽光房地產至9.99%（0435）。收報2.04元，升0.49%。

北京京客隆（0814）發盈警，料去年虧損擴大至最多1.65億人幣。收報0.305元，跌8.96%。

中國東方資產管理增持中國建築國際（3311）。收報12.98元，升2.37%。

中電控股（0002）中電源動和中聯重科（1157）等簽備忘錄，在港引進重型電動吊臂車。中電收報63.9元，升0.47%。

中聯重科（1157）收報6.51元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見119元，收報115.7元，升3.3%；德林國際（1126）創上市新高，見6.28元，收報6.24元，升0.81%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.98元，收報5.87元，升1.91%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.59元，收報5.53元，升0.55%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.14元，收報1.12元，升3.7%；藥明合聯（2268）創上市新高，見45.3元，收報45元，升12.08%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見184元，收報183.7元，升6.74%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見16.48元，收報15.66元，升7.85%；九方智投控股（9636）創上市新高，見47.4元，收報47元，升4.44%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見135.2元，收報133.8元，升1.9%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.05元，收報79元，升0.89%；重塑能源（2570）創上市新高，見280.4元，收報259.4元，跌3.21%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.2元，收報14.98元，升7%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2170元，收報2170元，升1.26%；ＧＸ恒生ＥＳＧ（3029）創上市新高，見4.77元，收報4.77元，升2.67%；易方達恒指ＥＳＧ（3039）創上市新高，見3.578元，收報3.578元，升2.23%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1114.1元，收報1114.1元，升0.05%；價值黃金（3081）創上市新高，見71.02元，收報70.98元，升1.26%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見910.7元，收報909.5元，升0.03%；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.96元，收報10.96元，升2.05%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見67.44元，收報67.12元，升0.75%；Ａ ＧＸ國指備兌（3416）創上市新高，見10.99元，收報10.98元，升0.64%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見14.62元，收報14.58元，升2.97%；農行（1288）創上市新高，見5.07元，收報5.06元，升0.8%；中銀香港（2388）創52周高，見30.5元，收報30.35元，無升跌；中行（3988）創52周高，見4.72元，收報4.71元，升1.95%；建行（0939）創52周高，見6.97元，收報6.96元，升1.61%；中移動（0941）創52周高，見85元，收報85元，升1.55%；藥明生物（2269）創52周高，見28.85元，收報27.95元，升5.08%；康師傅（0322）創52周高，見13元，收報12.96元，升0.47%；藥明康德（2359）創52周高，見76元，收報72.35元，升10.54%；交行（3328）創52周高，見7.06元，收報7.06元，升1.88%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.087元，收報0.095元，跌6.86%；現恆建築（1500）低見0.056元，收報0.062元，升5.08%；帝王實業控股（1950）低見0.069元，收報0.071元，跌5.33%；啓明醫療－Ｂ（2500）低見1.59元，收報1.83元，升7.02%；百樂皇宮（2536）低見2.67元，收報2.77元，升1.47%；彭順國際（6163）低見0.172元，收報0.172元，跌8.99%；迪信通（6188）低見0.56元，收報0.56元，跌5.08%；中食民安（8283）低見0.355元，收報0.425元，跌5.56%；國鴻氫能（9663）低見9.14元，收報9.2元，跌0.11%；華昊中天醫藥（2563）低見9.89元，收報10.12元，跌5.6%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.161元，收報0.166元，升1.84%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，跌3.19%；梧桐國際（0613）低見0.169元，收報0.17元，跌5.56%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.019元，升5.56%；碧生源（0926）低見1.9元，收報1.9元，跌1.55%；民生國際（0938）低見0.41元，收報0.425元，跌9.57%；華富建業金融（0952）低見0.177元，收報0.178元，跌1.11%；博維智慧（1204）低見1.8元，收報1.93元，升0.52%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）收報0.34元，升70%；恒基發展（0097）收報0.159元，升67.37%；煜榮集團（1536）收報0.128元，升48.84%；德斯控股（8437）收報0.232元，升38.1%；加幂科技（8198）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升29.61%；越疆科技（2432）收報68.35元，升27.88%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創52周高，見7.61元，收報7.29元，升25.26%；致浩達控股（1707）收報0.103元，升24.1%；文業集團（1802）收報0.066元，升22.22%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.5元，升21.95%；五菱（0305）收報0.6元，升20%。

下跌異動股，包括，維亮控股（8612）收報0.129元，跌19.88%；中國上城（2330）收報0.09元，跌18.18%；COOL LINK（8491）收報0.6元，跌16.67%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.88元，收報0.66元，跌16.46%；濠亮環球（8118）收報0.085元，跌15.84%；中國置業（0736）收報0.113元，跌15.67%；森浩集團（8285）收報0.027元，跌15.63%；慕詩國際（0130）收報0.149元，跌14.37%；天潔環境（1527）收報1.52元，跌14.12%；嘉瑞國際（0822）收報0.241元，跌13.93%。

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半日沽空金額增6% 小米沽空增62%

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潤啤去年少賺8% 末期息0.387元人幣