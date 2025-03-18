特步（1368）以往曾交出5年規劃，目標2025年收入達到240億元人民幣（下同），不過集團主席丁水波指出，由於市場發生很多變化，如疫情等，加上去年出售持有「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌的「KP Global」後，計劃將會有所改變，並在明年（2026年）會再向市場分享。
問到去年門店有所縮減，截至去年底內地及海外6,382家特步成人品牌店舖，按年減少189家，以及1,584家特步兒童門店，亦按年減119家，而索康尼（Saucony）在內地去年新增35家門店至145家門店。
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集團指索康尼今年將會繼續新增約30間門店，剛升任為執董的楊鷺彬透露，今年亦會在港開設一家索康尼的大店。特步品牌行政總裁田忠則指，為了加大對特步主品牌直接面向消費者(DTC)戰略的投入，將在2025年下半年及2026年回收加盟店約400間至500間，料2025至2026年的資本開支約為5億元。
田忠強調，今年渠道方面不會大規模擴店，而是提升店效為主。公司又提到，相信收入及利潤仍有增長空間，公司亦會隨著宏觀環境進行動態調整，當中索康尼業務料2025年仍以30至40%速度增長。
丁水波直言，近年中國經濟及疫情等宏觀環境帶來的壓力非常大，但近年中央亦出台了好多支持政策，強調疫情後市場回復需時，但認為今年在政策支持下，今年或是「拐點」，雖然市場不會一下子「V」型反彈，但會慢慢好轉，長遠相信中國經濟會繼續發展。
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