集團指，香港經濟漸趨穩定，加上天氣和暖，以及閏年2月多出一天，去年售電量因而微升1.09%至101.5億度，客戶人數亦增至59.3萬名。燃氣發電佔總發電量約70%，逾30%發電所需的天然氣來自 2023年投產的海上液化天然氣接收站。但是由於燃料價格回落，去年1月淨電費每度電165.5仙，則按年低16%。年內客戶透過「上網電價計劃」新裝和併入港燈電網的可再生能源系統共有135個，令計劃的總發電容量增至超過13兆瓦。

今年的基本電費為每度電122.9仙，按年上調3.4仙。今年1月的燃料調整費按年下調1.9仙，紓緩基本電費增加對客戶的影響。今年1月平均淨電費為每度電167仙，按年微升0.9%。該集團今年為「智惜用電服務」撥款約7500萬元，持續支援社區，全力推廣碳中和及節約能源。每座合資格樓宇可獲得最高300萬元資助，用於安裝節能電器設備、應用太陽能光伏技術，以及採用有助節能的屋頂油漆。其亦續向基層市民包括參與電費優惠計劃和有經濟困難的住宅客戶派發現金券。

期內撇除海上液化天然氣接收站，資本開支約36.59億元，按年減少17.72%。港燈的淨負債為508.25億元，按年增加1.27%；淨負債對淨總資本比率維持在51%水平。港燈今日收報5.46元，跌0.18%。

其他報道

滴滴第四季轉蝕13億

Capital Group增持看準科技

平保增持招行

GIC減持鐵塔

特步丁水波：今年收入達240億元人民幣目標有變

建行副行長李運辭任

雷軍：2025年全年小米汽車交付目標提升至35萬輛

全日沽空金額增10% 小米沽空增23% 長和沽空增5倍 長建沽空比率降

有片丨長女丁利智任掌櫃 丁水波：她財務、運營表現都好 談交棒「早了一點」

港最新失業率升至3.2% 高於預期

恒指收市升595點 創3年高 北水轉流出 長和系價跌成交增

宏利委任Steve Finch為亞洲總裁兼首席執行官

ING銀行指中國兩會釋增長及投資信心