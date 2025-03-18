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法院駁回許家印前妻丁玉梅兩項申請兼需付訟費

內房「債王」中國恒大（3333）被清盤人接管後，向包括許家印及其前妻丁玉梅等7人追討2017年至2020年度的股息及酬金約60億美元（約468億港元）。丁玉梅在今年2月向高院申請修訂禁制令，釐清禁制令涵蓋的資產範圍，讓丁玉梅知悉甚麼資產可以自由動用，亦以保障私生活為由要求其申請為閉門聆訊，以免此宗可能損害其聲譽的訴訟對其生活造成尷尬和不便。不過，法官高浩文今頒下判詞，駁回了丁玉梅的兩項申請，並下令丁需向恒大清盤人支付訟費。

判詞中顯示，丁玉梅指，現時她與兩名未成年子女及兩個未成年孫子一起生活，公開其銀行活動或會為其安全帶來危險，而且證據或包括其個人資產的詳細敏感信息，若公開聽證會將導致其公眾取得其個人信息，並可以將她定位及持到其資產，並可能危害到她及四名未成年孩子的安全。丁玉梅指，其個人情況受到媒體高度關注及監察，影響到她及四名未成年孩子。

但法官高浩文認為本案源自恒大清盤案，為確保清盤過程公開透明，以及保障公眾利益及司法公正下，訴訟的聆訊必須公開進行，遂拒絕丁的非公開聆訊申請。高浩文指，即使丁玉梅的理據看來成立，但其陳述的多數疑慮都不過是正常的訴訟事件，而且其對於人生安全風險的憂慮，其個人處境與難民或酷刑聲請人的處境相去甚遠。

至於禁制令有關要求丁玉梅向法庭及恒大披露她所有價值超過15萬美元的資產的價值、位置及詳情等，高浩文認為丁玉梅的部分申請屬於英國法院禁令範圍，香港法院不適宜處理有關事宜，直指丁現時的申請是試圖造成混淆和拖延，又指禁令本身已指明丁須披露其資產的最新資訊。

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