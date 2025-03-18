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中汽協倡議車廠停止每周銷售榜 免加劇「內捲式惡性競爭」

中國汽車工業協會今天公開倡議車廠停止現行每周發布銷售榜的作法，以免加劇「內捲式惡性競爭」，減少誤導性輿情對中國車市的干擾。

綜合中國媒體報導，中國汽車工業協會今天透過其微信公眾號發表「關於規範企業數據發布的倡議書」，提到該會近來注意到，部分車廠頻繁發布不能代表市場規律的銷售數量榜，但榜單上的數據來源不明，引發輿論誤讀，擾亂業界秩序，「加劇了內捲式惡性競爭」。

為維護汽車業健康生態，該會向汽車業者發出兩項倡議。一是規範數據發布，維護行業公信力。倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化訊息引發片面解讀，減少誤導性輿情對市場的干擾。另外，該會倡導車廠業以「符合汽車行業運行規律的數據」（如月度、季度、年度）為周期，發布自家經營數據，共同保障業界健康平穩運行。

二是倡導良性競爭，杜絕不當宣傳。業者宣傳應聚焦自身經營成果，宣傳內容應關注企業自身技術突破、產品創新及服務升級。避免使用「對比性表述」，發布關聯性排名等內容，禁止通過拉踩、攀比製造惡性競爭，推動行業從數據競賽轉向服務、價值競爭。倡議書還呼籲中國媒體及第三方機構響應這一倡議，停止發布汽車銷量週榜，並主動傳遞業界「技術進步、綠色轉型」等積極成果，引導大眾理性看待市場波動，抵制炒作短期數據、渲染焦慮等行為。

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