綜合中國媒體報導，中國汽車工業協會今天透過其微信公眾號發表「關於規範企業數據發布的倡議書」，提到該會近來注意到，部分車廠頻繁發布不能代表市場規律的銷售數量榜，但榜單上的數據來源不明，引發輿論誤讀，擾亂業界秩序，「加劇了內捲式惡性競爭」。

為維護汽車業健康生態，該會向汽車業者發出兩項倡議。一是規範數據發布，維護行業公信力。倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化訊息引發片面解讀，減少誤導性輿情對市場的干擾。另外，該會倡導車廠業以「符合汽車行業運行規律的數據」（如月度、季度、年度）為周期，發布自家經營數據，共同保障業界健康平穩運行。

二是倡導良性競爭，杜絕不當宣傳。業者宣傳應聚焦自身經營成果，宣傳內容應關注企業自身技術突破、產品創新及服務升級。避免使用「對比性表述」，發布關聯性排名等內容，禁止通過拉踩、攀比製造惡性競爭，推動行業從數據競賽轉向服務、價值競爭。倡議書還呼籲中國媒體及第三方機構響應這一倡議，停止發布汽車銷量週榜，並主動傳遞業界「技術進步、綠色轉型」等積極成果，引導大眾理性看待市場波動，抵制炒作短期數據、渲染焦慮等行為。

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