小鵬汽車（9868）公布2024年全年度業績，去年度淨交付19萬輛汽車，按年增加約34.2%；總收入按年增長33.2%，達到408.7億元（人民幣、下同），當中汽車銷售收入按年增長27.9%至358.3億元；股東應佔淨虧損達57.9億元，按年大減44.22%。不派息。集團董事長及首席執行官何小鵬表示，他們已經做好充足的準備，大幅擴張他們在中國和全球智能電動汽車行業的市場份額。
展望今年第一季度，小鵬汽車預期季內汽車交付量介乎9.1萬至9.3萬輛，按年大增約317%至326.2%。總收入將介乎150億至157億元，按年增長約129.1%至139.8%。截至今年2月28日首兩個月，該集團的汽車累計總交付量為60803輛。
該集團期內的毛利率達14.3%，按年上升12.8個百分點；當中汽車銷售的毛利率由負數轉為正數，達到8.3%水平。副董事長及聯席總裁顧宏地稱，隨著銷量創下新高和技術降本的持續突破，他們的汽車毛利率進一步提高至10%，實現連續六個季度的持續改善。公司毛利率穩定在中雙位數水平。
他謂，今年他們將會有更多強勁新品的推出，讓他們有信心在堅持技術研發的同時，持續改善盈利水平和自由現金流。至於實體銷售網絡方面，截至去年底止，其共有690間門店，覆蓋226個城市。自營充電站網絡則達1920座充電站，包括928座小鵬汽車S4及S5超快速充電站。
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