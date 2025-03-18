集團旗下在納斯達克上市的Dogwood Therapeutics管理團隊，計劃於今年第一季，為Halneuron第二期B階段臨床試驗之首位患者用藥。集團在治療性癌症疫苗研發亦取得進展，有多種疫苗分別處於臨床及發現期或臨床前之研究階段。他們亦正積極探索創新領域，包括利用人工智能推動新癌症疫苗之發現及開發。整體醫藥及診斷科研分部錄得虧損2.54億元。

至於保健產品業務方面，溢利按年增長3%至2.925億元。農業相關業務在撇除公平值變動後，基礎溢利為3.239億元，按年增長4%。若包括公平值變動，該業務之溢利按年減少13%。

期內該集團的負債淨額對總資本淨額比率約為58.36%，較去年度上升5.18個百分點。

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