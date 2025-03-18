2024年第四季淨收入為311億 元，按年增加54.1%。第四季淨利潤為5.77億元，按年跌13.9%。經調整淨利潤為13.44億元，按年跌21.6%。

貝殼去年淨利潤為40.78億元，經調整淨利潤為72.11億元，按年跌26.4%。去年淨收入為935億元，按年增20.2%﹔主要由於新房業務淨收入的增加及家裝家居和房屋租賃業務的擴張。當中2024年的存量房業務的淨收入為282億元，按年基本持平，其中佣金收入按年增1%至231億元﹔新房業務的淨收入按年增10.1%至337億元﹔家裝家居的淨收入按年增36.1%至148億元﹔房屋租賃服務的淨收入按年增135%至143億元﹔新興業務及其他的淨收入按年增8.8%至25億元。

截至2024年末門店數量為51,573家，按年增17.7%。截至2024年末活躍門店數量為49,693家，按年增18.3%。截至2024年末經紀人數量為49.99萬名，按年增16.9%，活躍經紀人數量44.53萬名，按年增12.1%。

集團2024年總交易額為3.35萬億元人民幣（下同），按年增6.6%。存量房交易的總交易額為2.25萬億元，按年增10.8%。新房交易的總交易額9,700億元，按年跌3.3%。家裝家居的總交易額為169億元，按年增27.3%。新興業務及其他的總交易額為1,160億元，按年增17.6%。

2024年第四季總交易額為1.14萬億元，按年增55.5%。存量房交易的總交易額7,448億元，按年增59.1%。新房交易的總交易額3,553億元，按年增49.3%。家裝家居的總交易額為53億元，按年增34.7%。新興業務及其他的總交易額為383億元，按年增50%。

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