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中石化油服去年盈利增7.7%至6.28億人幣 續不派息

中石化石油工程技術服務（下稱中石化油服）（1033）公布2024年度全年業績，股東應佔溢利按年增長7.73%至6.28億元（人民幣、下同），與去年同期一樣不派末期息。年內集團積極把握油田服務行業景氣上行週期，提高海外市場高端業務佔比。

年內該集團累計新簽合同額912億元，同比增長10.7%，其形容創歷史最好水準。當中中國石化集團公司市場新簽合同額470 億元，按年下降5.8%；國內外部市場新簽合同額199 億元，按年增長 26.8%；海外市場新簽合同額243億元，按年增長45.5%。去年實際完成資本支出34.8億元。

旗下物探服務業務實現主營業務收入59億元，按年增長4%。鑽井服務業務實現主營業務收入401.8億元，按年增長0.9%。測錄井服務業務實現主營業務收入35.9億元，按年增長1%。井下特種作業服務業務實現主營業務收入109.7億元，按年增長2.5%。工程建設服務業務實現主營業務收入178.1億元，按年持平。國際業務實現主營業務收入181億元，按年增長12.5%，佔主營業務收入22.6%。

展望今年，中石化油服全年計劃新簽合同額835億元，其中來自中國石化集團公司內部達495億元，國內外部市場達152億元，海外市場則達188億元。其計劃安排資本支出32.4億元，其中固定資產佔25.1億元。

 

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