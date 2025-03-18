集團去年收入有4.23億，按年升12.9%。當中地產投資收益有17.2億，按年升1.3%；渡輪、船廠及相關業務收益17.8億元，按年升8%。兩分部業務分別錄得7651萬元盈利、及798萬虧損，後者虧損按年擴大4.4%。集團指已經向運輸署就北角至觀塘運載危險品車輛的渡輪服務申請加價，相信整體業務損失將可減少。

集團預期今年主要收益仍將來自物業租金收入及銀行存款利息之收入，集團將採取靈活租務政策，以保留現有租客及吸引新租客。由於存款利率處於較高水平，集團持有充裕現金，並無借貸，業務穩定，等待新的投資機會。

另外，集團公布接獲非執董劉壬泉通知，彼因年事已過，將於今年5月舉行的股東大會上膺選連任，及後將退任非執董一職。劉已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與退任有關事項須敦請公司股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝劉過往逾37年對公司的貢獻。

董事會又指，對於恒基（0012）創辦人李兆基辭世表示深切哀悼。形容李博士於1981年至2020年為公司董事，帶領公司成功發展地產業務，奠定良好基礎。