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周創建10.25億收購盈立證券母企43.93%股權  與周大福人壽組建金融服務

周大福創建（0659）公布，將出資1.32億美元或約10.25億港元，向周大為、郭炎、徐征及郁智凱等人，收購持有盈立證券的目標集團約43.93%股權。周創建指，有關收購過來的業務，將與周大福人壽於未來組成周大福創建金融服務，將來擬由人壽保單擴展至股票、指數期權、期貨、交易所買賣基金等不同金融產品。

周創建執行董事兼聯席行政總裁鄭志明為目標集團的主席，並持股1%。另周創建的最終控股公司周大福控股，則在目標集團持股約10.85%。換言之，連同今次周創建購入的股權在內，已在持有盈立證券的目標集團持有逾半股權。周創建指，今次交易將以內部資源支付。截至2024年底止，包括盈立證券等在內的目標集團虧損4100萬元，按年增加9%，資產淨值約2.53億元。

鄭志明表示，是次收購將進一步強化他們的保險業務——周大福人壽，以及周大福集團生態圈內其他業務之間的協同效應，從而提升周大福創建的實力。此外，這次收購亦有助我們拓展香港、東南亞和美國地區的業務，同時為客戶提供更廣泛的網上經紀和交易解決方案，並為持份者引入創新的證券交易軟件及金融科技服務。。周創建另一執行董事兼集團聯席行政總裁何智恒補充，，他們將憑藉盈立證券為首的uSMART擁有之多元化產品、專業知識和龐大客戶網絡的優勢，擴大客戶群，並充分發揮周大福集團內的交叉銷售潛力。