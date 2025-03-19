美國2月份製造業產值創一年來最大增長，新屋開工數反彈且增幅超預期。美國財長貝森特稱，沒有理由認為經濟會衰退，但他拒絕就經濟不會下滑做出保證。美國銀行3月調查顯示，基金經理最近幾周對美股敞口創有史以來最大降幅，淨44%的受訪者預計全球經濟增長將惡化。

美息方面。貨幣市場交易員在聯儲局利率決議公布前夕下調年內減息押注，市場普遍預計聯儲局周三將維持利率不變，年內料僅減息兩次，且要等到下半年。

俄烏戰事停火談判方面，普京回絕特朗普有關在烏克蘭全面停火30天的建議，只同意限制俄軍對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，同時還要求美國及其他國家停止向基輔提供武器和情報。美俄雙方同意開始就「黑海海上停火、全面停火及永久和平」進行談判，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯尚未做好停火準備。

個股方面，英偉達公布「個人AI超級計算機」計劃，以及Blackwell晶片的升級版Blackwell Ultra。英偉達表示，正與電信公司合作開發AI原生6G無線網絡。此外還將與通用汽車合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI。谷歌達成迄今最大一筆收購交易，將以320億美元現金買下網絡安全公司Wiz。據報，甲骨文正在考慮一項有關TiKTok美國業務的提議，甲骨文可能在其中發揮確保用戶數據安全的作用並獲得新的美國實體小量股權，中國或將保留算法。

道瓊斯工業平均指數收跌260點，跌幅0.63%，報41581點。標普500指數收跌60點，跌幅1.07%，報5614點。納斯達克綜合指數收跌304點，或1.72%，報17504點。

Sherwin-Williams跌1.96%，報335.53美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而聯合健康升0.96%，報503.8元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報212.69元，跌0.61%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報160.67元，跌2.2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.82元，跌1.49%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報582.36元，跌3.72%，英偉達(美：NVDA)收市報115.43元，跌3.43%，微軟(美：MSFT)收市報383.52元，跌1.33%，Tesla (美：TSLA)收市報225.31元，跌5.33%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，報554點。德國DAX指數收漲0.98%，報23380點；法國CAC 40指數漲0.51%，報8114點；英國富時100指數收漲0.29%，報8705點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.18%，報8389點。

美國2年期債息曾跌最多0.57%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.47%。低見4.0209厘，是3月17日3.9961厘後最低。收市報4.0398厘，是3月14日後收市新低，當日報4.017厘。

美國10年期債息曾跌最多0.8%，低見4.2639厘，是3月17日4.2563厘後最低。收市報4.2831厘，是3月13日後收市新低，當日報4.2682厘。連跌2日，累計跌0.029厘，對上一次連跌2日是3月3日。

美2年期10年期債息差曾低見23.509基點，是3月4日19.451基點後最窄。收市報23.911基點，是3月3日後收市最窄，當日報20.139基點。連續5日收窄，累計9.347基點，對上一次連跌5日是2月26日。

美3個月10年期債息轉倒掛，曾低見3.792基點，是3月17日5.032基點後最闊。收市報0.382基點，是3月13日後收市新低，當日報3.274基點。連跌2日，累計跌1.908基點，對上一次連跌2日是3月3日。

金龍指數曾跌最多1.27%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.53%。低見8297.55點，是3月17日8092.35點後最低。收市報8389.15點，是3月14日後收市新低，當日報8078.74點。

道指曾跌最多1.02%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見41415.43點，是3月17日41412.75點後最低。收市報41581.31點，是3月14日後收市新低，當日報41488.19點。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.36%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見5597.76點，是3月14日5563.85點後最低。收市報5614.66點，是3月13日後收市新低，當日報5521.52點。第1日陰燭。

納指曾跌最多2.12%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見17431.67點，是3月13日17239.44點後最低。收市報17504.12點，是3月13日後收市新低，當日報17303.01點。第1日陰燭。

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