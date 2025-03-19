報道引述了解北京想法的消息指，中國政府原打算用巴拿馬運河港口問題作為與特朗普政府討價還價的籌碼，但因出售而失敗。

彭博社早前報道稱，中國相關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易，華爾街日報稱，這筆交易觸怒包括國家主席習近平等領導人是因為他們認為李嘉誠這一動作違背了國家利益。

報道引述知情人士稱北京對李嘉誠的不滿已有數年。因為這位香港大亨已經減少了對內地和香港的依賴。

報道指，特朗普在其政府上任之初就呼籲美國重新控制運河，並稱這項協議是中國在美國後院利益上的勝利，使巴拿馬成為中美爭奪全球影響力的象徵。領導人的不滿表明，他們也是這樣看待運河，並且不喜歡被描繪成失敗者。

據一位知情人士透露，在北京，國家市場監督管理總局和商務部等多個中國部門已被要求研究該交易，以評估北京方面可以採取哪些措施來阻礙該交易。

報道指，儘管北京方面不高興，但卻沒有簡單的辦法來阻止這筆交易。此次出售的資產均位於內地和香港以外，交易各方均表示有信心完成交易。

報道指，這筆協議讓中國政府陷入了棘手的境地。接近決策層的人士稱，一方面，北京方面必須明確表達對這間香港公司未經事先通知就採取此舉的憤怒。另一方面，他們表示，北京意識到，任何破壞協議的重大舉措都有可能加劇與特朗普政府的緊張關係。到目前為止，中國對特朗普對華新關稅的報復措施相對克制，顯示希望控制緊張局勢。

根據新華社報道，上周，中國共產黨一個傳統上負責與其他共產主義國家建立關係的機構的副部長率領一個代表團訪問巴拿馬，旨在深化兩國關係。其中一位知情人士表示，「北京方面知道其目前的地位並不強勢，所以派出了一個低級別代表團前往巴拿馬」。

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