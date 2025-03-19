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港股ADR升17點 夜期低水25點 騰訊、長建、安踏、平保、電能等業績

美股向下，港股ADR升17點或0.07%，報24758點，即月恒指夜期跌79點，報24716點，夜期低水25點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.42%，折合報539.9元；阿里巴巴（9988）跌3.27%，折合報138.62元；美團（3690）跌3.73%，折合報174.19元；匯控（0005）升1.48%，折合報91.18元；建行（0939）跌0.16%，折合報6.88元。

道期現升0.149%；標期現升0.2%；納期現升0.28%。日本東證指數現升0.66%；韓國KOSPI指數現升0.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.08%。

VIX指數隔晚升5.8%或1.19點，報21.7點。

紐油現跌0.23%或0.16美元，報66.74美元；布油現跌0.18%或0.12美元，報70.43美元；金價現跌0.06%或1.88美元，報3032.85美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或43美元，報9904.5美元。比特幣現升1.15%或947.53美元，報82978.98美元；美國10年期債息現升0.31%或0.0134厘，報4.2965厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，安踏（2020）、長建（1038）、煤氣（0003）、和黃醫藥（0013）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、中國平安（2318）、電能實業（0006）、騰訊（0700）、眾安在綫（6060）等。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京，觸怒習近平。

美麗華（0071）2024年度盈利7.47億派末期息0.3元，透露美麗華廣場兩期零售面積增至共53萬呎。

周創建（0659）10.25億收購盈立證券母企43.93%股權，與周大福人壽組建金融服務。

中海石油化學（3983）去年少賺55%，末期息按年跌42%。

香港小輪（0050）去年盈利少賺14%，劉壬泉將辭任非執董。

金融壹賬通（6638）去年持續經營業務純虧擴大2.17倍至6.69億元人幣。

中石化油服（1033）去年盈利增7.7%至6.28億人幣，續不派息。

貝殼（2423）去年少賺三成，末期息每股0.12美元。

美圖（1357）去年盈利升1.1倍，末期息5.52仙。

長江生命（0775）去年度盈轉虧，蝕近1.27億元不派息。

比亞迪（1211）「超級e平台」快充5分鐘行逾400公里。

奧園（3883）發盈喜，料去年轉賺最多5000萬人幣。

恒地（0012）：創辦人李兆基辭世，將秉承其定下方針繼續發展。

小鵬汽車（9868）去年虧損收窄至57.9億人幣，今年首季料交付9.1萬至9.3萬輛。

財經花生丨特步（1368）大小姐丁利智初會傳媒，丁太台下撐場。特步丁水波：今年收入達240億元人民幣目標有變。長女丁利智任掌櫃，丁水波：她財務、運營表現都好，談交棒「早了一點」。

聯通（0762）：將繼續把握AI機會。聯通去年純利升10%，派末期息0.1562元人幣。

力量發展（1277）派3.5仙特別股息，以答謝股東長期支持。

中汽協倡議車廠停止每周銷售榜，免加劇「內捲式惡性競爭」。

小米（1810）去年第四季收入破千億元人幣，經調整淨利潤升近七成。小米進軍衛生巾行業？刪不造衛生巾微博，旗下商標出現衛生護墊類。雷軍：2025年全年小米汽車交付目標提升至35萬輛。

港燈（2638）年內綜合溢利按年減少1.4%至31億，派0.1609元。

Capital Group增持看準科技（2076）

平保增持招行（3968）

GIC減持鐵塔（0788）

建行（0939）副行長李運辭任。

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