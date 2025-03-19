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恒指低開42點 科指跌1% 百度跌3% 小鵬跌5% 長和跌0.1%

恒指今早低開42點或0.18%，報24697點，大市成交金額43億元；國指今早低開36點或0.4%，報9141點。恒生科技指數開市報6043點，跌1.01%。上升股份比例為8.91%，下跌為6.83%，無升跌為84.24%。

藍籌27隻升，29隻下跌，27隻無升跌。潤啤（0291）升4.91%，報29.9元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌3%，報100.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，14隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報58.1元，升13.7%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報89.95元，跌5.42%。

恒指續高於10天線(24077.34點)。科指續高於10天線(5945.51點)。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京 觸怒習近平。開市報45.2元，跌0.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報101.9元，無升跌。

長建（1038）開市報51.4元，無升跌。

煤氣（0003）開市報6.49元，升0.31%。

和黃醫藥（0013）開市報23.25元，跌0.21%。

金山軟件（3888）開市報42.3元，升0.12%。

金山雲（3896）開市報9.39元，跌3.2%。

中國平安（2318）開市報50.9元，無升跌。

電能實業（0006）開市報50.1元，無升跌。

騰訊（0700）開市報542.5元，升0.28%。

眾安在綫（6060）開市報13.3元，跌1.19%。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京，觸怒習近平。開市報45.2元，跌0.11%。

美麗華（0071）2024年度盈利7.47億派末期息0.3元，透露美麗華廣場兩期零售面積增至共53萬呎。無成交，報9.29元。

周創建（0659）10.25億收購盈立證券母企43.93%股權，與周大福人壽組建金融服務。開市報7.43元，跌7.47%。

中海石油化學（3983）去年少賺55%，末期息按年跌42%。開市報2.1元，跌2.33%。

香港小輪（0050）去年盈利少賺14%，劉壬泉將辭任非執董。無成交，報4.32元。

金融壹賬通（6638）去年持續經營業務純虧擴大2.17倍至6.69億元人幣。無成交，報1.73元。

中石化油服（1033）去年盈利增7.7%至6.28億人幣，續不派息。開市報0.69元，跌2.82%。

貝殼（2423）去年少賺三成，末期息每股0.12美元。開市報61.2元，跌8.93%。

美圖（1357）去年盈利升1.1倍，末期息5.52仙。開市報6.31元，升0.64%。

長江生命（0775）去年度盈轉虧，蝕近1.27億元不派息。無成交，報0.6元。

比亞迪（1211）「超級e平台」快充5分鐘行逾400公里。開市報408元，升1.64%。

奧園（3883）發盈喜，料去年轉賺最多5000萬人幣。無成交，報0.207元。

恒地（0012）：創辦人李兆基辭世，將秉承其定下方針繼續發展。開市報23.1元，無升跌。

小鵬汽車（9868）去年虧損收窄至57.9億人幣，今年首季料交付9.1萬至9.3萬輛。開市報89.95元，跌5.42%。

財經花生丨特步（1368）大小姐丁利智初會傳媒，丁太台下撐場。特步丁水波：今年收入達240億元人民幣目標有變。長女丁利智任掌櫃，丁水波：她財務、運營表現都好，談交棒「早了一點」。開市報5.82元，升2.28%。

聯通（0762）：將繼續把握AI機會。聯通去年純利升10%，派末期息0.1562元人幣。開市報9.54元，跌0.52%。

力量發展（1277）派3.5仙特別股息，以答謝股東長期支持。開市報1.28元，升0.79%。

中汽協倡議車廠停止每周銷售榜，免加劇「內捲式惡性競爭」。

汽車股

吉利（0175）開市報18元，升0.11%。

比亞迪（1211）開市報408元，升1.64%。

小鵬（9868）開市報89.95元，跌5.42%。

理想（2015）開市報109元，跌2.85%。

蔚來（9866）開市報41.35元，跌0.12%。

零跑（9863）開市報49.6元，跌1%。

恒大汽車（0708）開市報0.173元，無升跌。

小米（1810）去年第四季收入破千億元人幣，經調整淨利潤升近七成。小米進軍衛生巾行業？刪不造衛生巾微博，旗下商標出現衛生護墊類。雷軍：2025年全年小米汽車交付目標提升至35萬輛。開市報57元，跌1.13%。

港燈（2638）年內綜合溢利按年減少1.4%至31億，派0.1609元。開市報5.44元，跌0.37%。

Capital Group增持看準科技（2076）。無成交，報78.1元。

平保增持招行（3968）。開市報50.45元，跌0.2%。

GIC減持鐵塔（0788）。開市報11.3元，跌0.88%。

建行（0939）副行長李運辭任。創52周高，見6.98元，開市報6.98元，升0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見55.12元，開市報55.12元，升1.66%；中華汽車（0026）創52周高，見60元，開市報60元，升0.5%；國富創新（0290）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，無升跌；大新金融（0440）創52周高，見33.6元，開市報33.6元，升0.15%；建設銀行（0939）創52周高，見6.98元，開市報6.98元，升0.29%；盛力達科技（1289）創52周高，見1.79元，開市報1.79元，升2.29%；浙商銀行（2016）創52周高，見2.53元，開市報2.53元，無升跌；交通銀行（3328）創52周高，見7.06元，開市報7.06元，無升跌；靈寶黃金（3330）創52周高，見6.34元，開市報6.34元，升0.32%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，無升跌；華星控股（8237）無成交，報0.305元；連成科技集團（8635）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升37.29%；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；Ａ嘉實生活科技（3155）無成交，報46.58元；南方智能駕駛（3162）無成交，報4.886元；南方雲計算ＥＴＦ（3194）無成交，報16.6元；安碩中國－Ｕ（9801）創52周高，見3.352元，開市報3.352元，升1.95%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.08元，開市報5.08元，升0.4%；建行（0939）創52周高，見6.98元，開市報6.98元，升0.29%；交行（3328）創52周高，見7.06元，開市報7.06元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，連成科技集團（8635）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升37.29%；宏光半導體（6908）開市報0.69元，升15%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報58.1元，升13.7%；連連數字（2598）開市報10元，升12.74%；光尚文化控股（8082）開市報0.036元，升12.5%；INTL GENIUS（0033）開市報3.1元，升11.11%；金嗓子（6896）開市報3.61元，升10.74%；彌明生活百貨（8473）開市報0.092元，升8.24%；慧居科技（2481）開市報2.52元，升6.78%。

下跌異動股，包括，盛諾集團（1418）開市報0.375元，跌9.64%；久泰邦達能源（2798）開市報0.8元，跌9.09%；貝殼－Ｗ（2423）開市報61.2元，跌8.93%；新威工程集團（8616）開市報0.035元，跌7.89%；周大福創建（0659）開市報7.43元，跌7.47%；康聖環球（9960）開市報1.32元，跌7.04%；木薯資源（0841）開市報0.112元，跌6.67%；高萌科技（8065）開市報0.1元，跌6.54%；港龍中國地產（6968）開市報0.117元，跌6.4%；加幂科技（8198）開市報1.86元，跌5.58%；小鵬（9868）開市報89.95元，跌5.42%。

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