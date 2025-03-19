恒指今早低開42點或0.18%，報24697點，大市成交金額43億元；國指今早低開36點或0.4%，報9141點。恒生科技指數開市報6043點，跌1.01%。上升股份比例為8.91%，下跌為6.83%，無升跌為84.24%。