報道引述消息指，瑞銀正將決定告知客戶，並給予三個月時間尋找新的供應商，消息指，瑞銀不會關閉執行中心(execution hub)。

瑞銀發言人在一份聲明中表示，「我們將繼續專注於增長，透過廣泛且領先的全球市場產品，繼續致力於服務客戶」。

外判交易部門為資產管理公司和對冲基金提供服務，客戶的員工不在的時候，可充當後備，或在繁忙時期提供額外協助。它們甚至可以完全取代投資者的交易部門，處理所有交易指令。隨著全球轉向被動投資，令利潤率承壓，基金經理愈來愈多地轉向外判交易部門。

《The Trade》此前曾報道瑞銀的舉動，稱這家瑞士銀行巨頭擁有約100個客戶，按該指標衡量是最大的外判公司之一。根據《The Trade》最近的外判交易調查顯示，約有一半的客戶表示，瑞銀在該業務中的服務非常出色。

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