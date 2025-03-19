據開發商Crusoe稱，項目位於德州小城Abilene，將於2026年年中完工，功率容量為1.2吉瓦；該公司定於周二宣布下一階段的開發計劃。雖然該設施大到足夠容納數十萬個先進AI晶片，但目前尚不清楚已經計劃部署多少。

星門合資企業由OpenAI、軟銀集團和甲骨文公司1月份在白宮的活動上宣布，目標是為OpenAI更先進的AI模型提供實體基礎設施。OpenAI此前表示，星門將擴展到全國多達10個地點。

報道引述消息指，甲骨文已經同意星門使用Abilene基地的全部設施。消息指，OpenAI目前計劃使用該園區約1吉瓦的功率。Crusoe對園區客戶情况不予評論。OpenAI不予評論。甲骨文沒有回覆尋求評論的請求。

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