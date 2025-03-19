比亞迪宣布2023年在墨西哥建立汽車廠的計劃，墨西哥工廠將創造1萬個就業崗位，每年生產15萬輛汽車。但兩位知情人士透露，國內汽車製造商在海外生產需要獲得中國商務部的批准，而中國商務部尚未給予批准。

報道引述消息指，相關部門擔心墨西哥將不受限制地取得比亞迪的先進技術和專有技術，甚至可能允許美國取得。其中一位知情人士表示，「商務部最大的擔憂是墨西哥與美國的距離」。知情人士透露，北京也優先考慮中國「一帶一路」基礎設施發展計劃參與國家的計劃。

早前，特朗普團隊指責墨西哥成為中國商品透過北美自由貿易協定免稅進入美國的「後門」。墨西哥政府對此否認，但對美國的壓力作出回應，對中國紡織品徵收關稅，並對原產於中國的鋼鐵和鋁產品發起反傾銷調查。

報道引述消息指，「墨西哥新政府對中國企業採取了敵對態度，這使得比亞迪的處境更加艱難」。

墨西哥總統欣鮑姆表示，儘管比亞迪重申其在墨西哥投資10億美元的意向，但目前還沒有任何中國公司提出在墨西哥設立公司的「確切」投資計劃。

美國顧問公司Rhodium Group高級分析師Gregor Sebastian表示，「墨西哥政府顯然希望獲得一些來自中國的投資，但其與美國的貿易關係更為重要」。Gregor Sebastian補充道，比亞迪目前加快在墨西哥建設生產設施「沒有商業意義」，並指出缺乏強大的汽車供應鏈將迫使比亞迪從中國進口大量零件，從而面臨更高的關稅。

報道指，當被問及美國關稅和墨西哥對中國的強硬立場是否阻礙了該公司的計劃時，比亞迪執行副總裁 Stella Li 表示，公司「尚未決定在墨西哥設立工廠」。Stella Li 在最近接受英國《金融時報》採訪時表示，「每天都有不同的新聞，所以我們必須做好自己的工作」。「我們必須進行更多研究，以決定如何讓每個人都滿意並取得最好的結果」。

比亞迪曾升最多4.24%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為6.02%。高見418.4元，創上市新高。現報415元，升3.39%。連升2日，累計升29.4元，對上一次連升2日是3月12日。

其他報道

長和陷賣港口風波 股價曾挫逾2%

貝殼一度大跌逾一成 去年純利跌近31%

OpenAI星門數據中心 據報可容納40萬片英偉達AI晶片

瑞銀據報關閉外判交易部門

青島控股料全年虧損減少約50%

中通快遞全年多賺1.5% 派息0.35美元

舒寶國際IPO 入場費3030.25元

滬深三大指數低開 人行進行2959億元逆回購 淨投放1205億人幣

恒指低開42點 科指跌1% 百度跌3% 小鵬跌5% 長和跌0.1%

港股ADR升17點 夜期低水25點 騰訊、長建、安踏、平保、電能等業績

據報長和賣巴拿馬港口未請示北京 觸怒習近平

美股、金龍指數下跌 道指跌260點 美債息下降

北水增持華晨 減持盈富