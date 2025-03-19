港元現報7.7712元貶值17點子，曾貶值最多22點子，報7.7717元，是3月17日7.773元後最弱。亦曾升值最多3點子，報7.7692元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.32點子至2.71464%，是3月12日後最高；1星期HIBOR升9.37點子至3.12107%，是3月14日後最高；2星期HIBOR升15.9點子至3.58583%，是3月12日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.51點子至3.9%，是3月13日後最高；6個月期HIBOR升0.07點子至3.97441%，是3月13日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.06232%，是3月18日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減12.77億元，至總數19724.79億元，是3月13日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減13.8億元，至總數6055.45億元，是3月12日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.2億元，較再上一日減20億元，總結餘是3月14日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.03億元，至總數13089.62億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增20.82億元，至總數12002.43億元，是3月13日後最高。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金20億元。

美匯美息

美元指數現報103.281升值0.037點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31678%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5653%，連續4日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續4日擴闊，是2025年3月10日，當日利差報-0.5254%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2.2點子至1.763%，是3月12日後最低；1星期Shibor跌4.7點子至1.856%，是3月17日後最低；2星期Shibor升9.6點子至2.337%，是2月27日後最高；1個月期Shibor升0.7點子至1.974%，是2024年4月19日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.6點子至1.987%，是3月4日後最低；6個月期Shibor跌0.6點子至1.987%，是3月4日後最低；1年期Shibor跌0.4點子至1.99%，是3月7日後最低。

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