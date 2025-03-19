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恒指半日升36點 再創3年高 科指跌0.8% 翰森製藥升5% 小鵬跌6%

美股隔晚下跌，亞股今早個別發展，日股升，韓、台、A股下跌，恒指反覆上升。科技股、車股個別發展，阿里（9988）、美團（3690）、百度（9888）下跌，騰訊（0700）、比亞迪（1211）、小米（1810）上升。恒指再創逾3年高，國指創逾3年高後倒跌。

恒指今早低開42點，高位升69點，低位跌138點，高低波幅208點。上升股份比例為24.74%，下跌為33.01%，無升跌為42.23%。

恒指半日升36點或0.15%，報24777點，大市成交金額1475億元；國指跌8點或0.09%，報9169點。恒生科技指數收報6055點，跌0.82%。

藍籌股成交金額699.74億元，佔大市成交47.44%；科指成份股成交金額493.72億元，佔大市成交33.47%；國指成份股成交金額627.26億元，佔大市成交42.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.92億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.39%，至159.54億元，佔大市成交10.8%。牛熊證成交金額54.85億元，減少35.3%；窩輪成交金額104.68億元，減少13.32%。

藍籌46隻升，32隻下跌，5隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.81%，收報20.95元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌4.17%，收報9.19元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報58.25元，升13.99%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報89.35元，跌6.05%。

恒指續高於10天線(24085.27點)。科指續高於10天線(5946.65點)。

北水南下合計淨流入37.63億元，終止單日流出。北水本月累計流入1103.07億元，按月減少27.8%，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）644.54億元，較上日減49.64%，佔香港市場成交額由上日的22.38%減至21.83%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.28%，高見24809.6點，是2022年2月17日24861.82點後最高。連升4日，累計升1314.36點，對上一次連升4日是1月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

科指曾跌最多2.06%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見5979.49點，是3月17日5822.02點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

國指曾升最多0.12%，高見9188.51點，是2021年11月17日9201.06點後最高。國指曾跌最多0.85%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見9100.15點，是3月18日9051.06點後最低。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

個股表現

花旗上調小米（1810）目標價。收報57元，跌1.13%。

中國據報延遲批准比亞迪（1211）在墨西哥建廠。收報408元，升1.64%。

貝殼（2423）一度大跌逾一成 去年純利跌近31%。收報61.2元，跌8.93%。

青島控股（0499）料全年虧損減少約50%。收報0.108元，無升跌。

中通快遞（2057）全年多賺1.5% 派息0.35美元。收報165元，無升跌。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京 觸怒國家領導人。收報45.2元，跌0.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報101.9元，無升跌。

長建（1038）收報51.4元，無升跌。

煤氣（0003）收報6.49元，升0.31%。

和黃醫藥（0013）收報23.25元，跌0.21%。

金山軟件（3888）收報42.3元，升0.12%。

金山雲（3896）收報9.39元，跌3.2%。

中國平安（2318）收報50.9元，無升跌。

電能實業（0006）收報50.1元，無升跌。

騰訊（0700）收報542.5元，升0.28%。

眾安在綫（6060）收報13.3元，跌1.19%。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京，觸怒習近平。收報45.2元，跌0.11%。

美麗華（0071）2024年度盈利7.47億派末期息0.3元，透露美麗華廣場兩期零售面積增至共53萬呎。收報9.29元，無升跌。

周創建（0659）10.25億收購盈立證券母企43.93%股權，與周大福人壽組建金融服務。收報7.43元，跌7.47%。

中海石油化學（3983）去年少賺55%，末期息按年跌42%。收報2.1元，跌2.33%。

香港小輪（0050）去年盈利少賺14%，劉壬泉將辭任非執董。收報4.32元，無升跌。

金融壹賬通（6638）去年持續經營業務純虧擴大2.17倍至6.69億元人幣。收報1.73元，無升跌。

中石化油服（1033）去年盈利增7.7%至6.28億人幣，續不派息。收報0.69元，跌2.82%。

貝殼（2423）去年少賺三成，末期息每股0.12美元。收報61.2元，跌8.93%。

美圖（1357）去年盈利升1.1倍，末期息5.52仙。收報6.31元，升0.64%。

長江生命（0775）去年度盈轉虧，蝕近1.27億元不派息。收報0.6元，無升跌。

比亞迪（1211）「超級e平台」快充5分鐘行逾400公里。收報408元，升1.64%。

奧園（3883）發盈喜，料去年轉賺最多5000萬人幣。收報0.207元，無升跌。

恒地（0012）：創辦人李兆基辭世，將秉承其定下方針繼續發展。收報23.1元，無升跌。

小鵬汽車（9868）去年虧損收窄至57.9億人幣，今年首季料交付9.1萬至9.3萬輛。收報89.95元，跌5.42%。

財經花生丨特步（1368）大小姐丁利智初會傳媒，丁太台下撐場。特步丁水波：今年收入達240億元人民幣目標有變。長女丁利智任掌櫃，丁水波：她財務、運營表現都好，談交棒「早了一點」。收報5.82元，升2.28%。

聯通（0762）：將繼續把握AI機會。聯通去年純利升10%，派末期息0.1562元人幣。收報9.54元，跌0.52%。

力量發展（1277）派3.5仙特別股息，以答謝股東長期支持。收報1.28元，升0.79%。

中汽協倡議車廠停止每周銷售榜，免加劇「內捲式惡性競爭」。

汽車股

吉利（0175）收報18元，升0.11%。

比亞迪（1211）收報408元，升1.64%。

小鵬（9868）收報89.95元，跌5.42%。

理想（2015）收報109元，跌2.85%。

蔚來（9866）收報41.35元，跌0.12%。

零跑（9863）收報49.6元，跌1%。

恒大汽車（0708）收報0.173元，無升跌。

小米（1810）去年第四季收入破千億元人幣，經調整淨利潤升近七成。小米進軍衛生巾行業？刪不造衛生巾微博，旗下商標出現衛生護墊類。雷軍：2025年全年小米汽車交付目標提升至35萬輛。收報57元，跌1.13%。

港燈（2638）年內綜合溢利按年減少1.4%至31億，派0.1609元。收報5.44元，跌0.37%。

Capital Group增持看準科技（2076）。收報78.1元，無升跌。

平保增持招行（3968）。收報50.45元，跌0.2%。

GIC減持鐵塔（0788）。收報11.3元，跌0.88%。

建行（0939）副行長李運辭任。創52周高，見6.98元，收報6.98元，升0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見18.5元，收報18.5元，升3.35%；藥明合聯（2268）創上市新高，見45.5元，收報44.45元，跌1.22%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見192元，收報180.5元，跌1.74%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見16.8元，收報16.2元，升3.45%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見264.6元，收報256.2元，跌0.39%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見137.3元，收報134.8元，升0.75%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.55元，收報79.35元，升0.44%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見389元，收報387.6元，升4.08%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見55.2元，收報54.15元，升1.03%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.5元，收報28.4元，升0.71%；順豐控股（6936）創上市新高，見41.2元，收報40.65元，升0.37%；重塑能源（2570）創上市新高，見283.4元，收報279.4元，升7.71%；小菜園（0999）創上市新高，見12.68元，收報12.28元，升5.32%；越疆科技（2432）創上市新高，見83.8元，收報80.8元，升18.22%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.07元，收報7.03元，升3.99%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.64元，收報15.18元，升1.34%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見471.8元，收報464.8元，升5.25%；彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.143元，收報0.13元，升52.94%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.2元，收報12.16元，升0.16%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見59.45元，收報58.35元，升1.21%；比亞迪（1211）創上市新高，見418.4元，收報414.6元，升3.29%；農行（1288）創上市新高，見5.12元，收報5.05元，跌0.2%；中銀香港（2388）創52周高，見30.65元，收報30.55元，升0.66%；中行（3988）創52周高，見4.78元，收報4.73元，升0.42%；建行（0939）創52周高，見7.02元，收報6.99元，升0.43%；中移動（0941）創52周高，見85.55元，收報85元，無升跌；交行（3328）創52周高，見7.14元，收報7.03元，跌0.42%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中手游（0302）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；中國油氣控股（0702）低見0.033元，收報0.033元，跌10.81%；華油能源（1251）低見0.069元，收報0.075元，跌18.48%；兌吧（1753）低見0.2元，收報0.205元，跌0.97%；大人國際（1957）低見0.195元，收報0.208元，升1.96%；出門問問（2438）低見0.425元，收報0.43元，跌3.37%；瀾滄古茶（6911）低見3.52元，收報3.52元，跌3.83%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.24元，收報0.25元，跌16.67%；國農金融投資（8120）低見0.34元，收報0.375元，跌1.32%；中食民安（8283）低見0.35元，收報0.375元，跌11.76%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.295元，收報0.31元，跌4.62%；HYPEBEAST（0150）低見0.16元，收報0.164元，跌1.2%；包浩斯國際（0483）低見0.175元，收報0.189元，跌0.53%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；恒大汽車（0708）低見0.168元，收報0.174元，升0.58%；中國建築興業（0830）低見1.58元，收報1.6元，跌2.44%；民生國際（0938）低見0.37元，收報0.41元，跌3.53%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；輝煌明天（1351）低見0.17元，收報0.185元，升6.94%；維港環保科技（1845）低見0.121元，收報0.121元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.143元，收報0.13元，升52.94%；偉能集團（1608）創52周高，見0.4元，收報0.39元，升50%；華津國際控股（2738）收報0.72元，升38.46%；長久股份（6959）收報5.48元，升35.64%；貝森金融（0888）收報0.044元，升33.33%；盛力達科技（1289）創52周高，見2.23元，收報2.23元，升27.43%；啓明醫療－Ｂ（2500）收報2.24元，升22.4%；越疆科技（2432）創上市新高，見83.8元，收報80.8元，升18.22%；康灃生物－Ｂ（6922）收報6.13元，升18.11%。

下跌異動股，包括，百利達集團控股（8179）收報0.059元，跌27.16%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.53元，跌26.39%；進業控股（8356）收報0.58元，跌21.62%；華油能源（1251）創上市新低，見0.069元，收報0.075元，跌18.48%；吉星新能源（3395）收報0.1元，跌16.67%；世紀建業（0079）收報0.105元，跌16%；木薯資源（0841）收報0.102元，跌15%；恒鼎實業（1393）收報0.048元，跌14.29%；興合控股（1891）收報0.14元，跌14.11%。

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