內地體育用品股安踏（2020）公布，2024年純利按年升52.4%至155.96億元人民幣（下同），每股盈利為5.55元，按年升50.4%；每股派末期息1.18港元，按年增2.6%；計及中期息每股1.18港元，全年派息2.36港元，按年增19.8%。
若不包括分佔聯營公司或合營公司損益及由Amer Sports上市事項及Amer Sports配售事項權益攤薄所致的利得，純利按年升7.1%至117.29億元。
安踏全年收入按年增13.6%至708.26億元；當中安踏收入升10.6%至335.22億元；FILA收入升6.1%至266.26億元；所有其他品牌收入升53.7%至106.78億元。
2024年安踏全線毛利率下跌，全年整體毛利率按年跌0.4個百分點至62.2%；當中安踏毛利率按年跌0.4個百分點至54.5%；FILA毛利率跌1.2個百分點至67.8%；所有其他品牌毛利率跌0.7個百分點至72.9%。
集團擁超過1.2萬間門店，當中安踏品牌7135間，按年增82間；安踏兒童2784間，按年增6間；FILA門店1264間，按年增85間；FILA兒童門店590間，按年增8間；FILA FUSION門店206間，按年減5間；DESCENTE門店226間，按年增39間；KOLON SPORT門店191間，按年增27間。
截至去年底，集團負債比率為18.5%，按年增2.3個百分點；平均存貨周轉日數維持在123日。
其他報道
恒指半日升36點 再創3年高 科指跌0.8% 翰森製藥升5% 小鵬跌6%
滬深三大指數低開 人行進行2959億元逆回購 淨投放1205億人幣
恒指低開42點 科指跌1% 百度跌3% 小鵬跌5% 長和跌0.1%
港股ADR升17點 夜期低水25點 騰訊、長建、安踏、平保、電能等業績