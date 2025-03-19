文章日期：2025年3月19日 13:12
體育股安踏集團（2020）中午公布2024年度業績，午後股價急挫，低見94.35元，跌7.4%，現跌幅收窄，報98.8元，暫跌3.1%。
該股去年收入創歷史新高，按年增長13.6%至708.3億元（人民幣，下同）。純利按年升52.4%至155.96億元，每股盈利為5.55元，按年升50.4%；每股派末期息1.18港元，按年增2.6%；計及中期息每股1.18港元，全年派息2.36港元，按年增19.8%。
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