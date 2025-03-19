該股去年收入創歷史新高，按年增長13.6%至7 08.3億元（人民幣，下同）。純利按年升52.4%至155.96億元，每股盈利為5.55元，按年升50.4%；每股派末期息1.18港元，按年增2.6%；計及中期息每股1.18港元，全年派息2.36港元，按年增19.8%。

其他報道

【有片：埋身擊】美息料維持不變 美元兌日圓跌勢有機會延續

利福中國發盈警 預期去年轉虧 蝕不多於2300萬人幣

半日沽空金額增3% 小米沽空增86% 長和沽空減71% 盈富、南方恒生科技街貨增

安踏去年多賺52%至156億人幣 末期息1.18元

恒指半日升36點 再創3年高 科指跌0.8% 翰森製藥升5% 小鵬跌6%

嘉里建設去年基礎溢利增25% 末期息0.95元

美銀警告中國股票或重演2015年走勢 將出現重大回調

特朗普稱習近平與美國都希望「和睦相處」

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.06%

商務部稱消費新政將為百事等外企帶來更多機遇

摩根士丹利擬本月裁員2000人

港元拆息全線向上 貨幣基礎降 Shibor普遍向下

花旗上調小米目標價

中國據報延遲批准比亞迪在墨西哥建廠

長和陷賣港口風波 股價曾挫逾2%

貝殼一度大跌逾一成 去年純利跌近31%

OpenAI星門數據中心 據報可容納40萬片英偉達AI晶片

瑞銀據報關閉外判交易部門

青島控股料全年虧損減少約50%

中通快遞全年多賺1.5% 派息0.35美元

舒寶國際IPO 入場費3030.25元

滬深三大指數低開 人行進行2959億元逆回購 淨投放1205億人幣

恒指低開42點 科指跌1% 百度跌3% 小鵬跌5% 長和跌0.1%