2024年全年，公司新增入金客戶18.7 萬，截至2024年底，入金客戶總數達到 109.2萬，按年增長20.7%。去年第四季市場交易度活躍， 公司總交易額按年增長142.2%至1,980億美元；季內來自 個人和機構客戶的淨入金達11億美元，推動客戶總資產按年增長36. 4%至417億美元。

香港市場方面，去年總開戶人數增長48% 。第四季香港客戶總資產按季增長50%，按年翻6倍左右。 季内港股交易活躍度明顯增長，交易筆數和交易金額分別按季增長6 2%和90%；美股期權交易金額按季增長80%。

進入2025年 ，在港股市場持續回暖帶動下，截至2月底，香港客戶總資產較20 24年底已實現雙位數增長。 香港用戶在虛擬資產交易方面依然表現活躍， 季內加密貨幣交易筆數按季翻倍，交易金額按季增長4倍。

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