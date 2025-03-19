報道引述消息指，這份讓甲骨文與美國買家合作以確保用戶數據安全的提議上周在特朗普政府內部傳閱。該提議將包括確保更新後的TikTok美國版不會存在可被中國政府利用的後門。

作為一項名為「德克薩斯計劃」(Project Texas)的合作伙伴關係的一部分，甲骨文已與TikTok合作保護美國用戶數據，尚不清楚根據最新提議，這款應用程式或其與總部位於北京的字節跳動之間的溝通方式還會有什麼變化。報道引述消息指，提議仍處於初步階段，細節可能會發生變化。

報道引述消息指，中國政府知悉甲骨文可能提供安全支持並持有小量股份。只要TikTok的算法仍然完全由中國控制，中國政府可能會接受有甲骨文參與的交易。

甲骨文和白宮的發言人沒有回覆置評請求。TiKTok拒絕置評，字節跳動的代表沒有回覆置評請求。

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